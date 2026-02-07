Irán critica que se pida su desarme mientras EEUU impone aranceles del 25%

Irán y Estados Unidos regresan a la mesa de negociaciones en Omán, en un encuentro marcado por las diferencias de los temas a tratar y con la amenaza de intervención militar estadounidense de fondo.

Funcionarios iraníes y estadounidenses han llegado a Mascate, la capital de Omán, para mantener unas esperadas conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Precisamente, estas conversaciones están teniendo lugar en un momento en el que las tensiones siguen siendo elevadas tras las mortíferas protestas antigubernamentales en Irán.

Este es el primer encuentro entre ambas partes desde que Estados Unidos se unió al conflicto de 12 días de Israel contra la República Islámica con ataques a sitios nucleares.

El enviado del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, han encabezado sus delegaciones en las negociaciones en el sultanato del Golfo.

Irán critica que se pida su desarme para que Israel mantenga su superioridad militar

Tras la reunión, Irán ha criticado que Estados Unidos exija que se desarme o se limite su capacidad defensiva para que Israel mantenga su superioridad militar y pueda actuar "con impunidad".

Tal y como denunció el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en el Foro de Al Jazeera en Doha, "el régimen de Israel actúa con impunidad, violando fronteras, asesinando a autoridades y ampliando su influencia en distintos frentes, mientras a otros países se les exige desarmarse o reducir sus capacidades defensivas".

Además, Araqchí criticó que algunas naciones sean sancionadas por sus avances científicos o por fortalecer su resiliencia emocional, en lo que calificó de "imposición de desigualdad permanente".

De esta manera, el ministro de Exteriores de Irán hizo referencia a las exigencias de Estados Unidos para que Teherán limite su programa de misiles.

Trump impone aranceles del 25% a países que compren bienes de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25% sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

La orden, difundida por la Casa Blanca, recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones, incluyendo sanciones a sectores energéticos, petroquímicos y de derechos humanos.

La nueva sanción para los países que se relacionen comercialmente con Teherán es, según la Administración de Trump, "consecuencia" de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales.

El secretario de Comercio identificará a los países que realicen transacciones con Irán, y el secretario de Estado, en consulta con otros funcionarios, determinará la extensión del arancel.

Trump podrá modificar la orden ante represalias de otros países o si Irán o los afectados adoptan medidas alineadas con la política estadounidense.

