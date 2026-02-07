Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Negociaciones EEUU-Irán

Irán critica que se pida su desarme mientras EEUU impone aranceles del 25%

Las conversaciones constituyen el primer encuentro diplomático entre Estados Unidos e Irán desde que Washington se sumó en junio al conflicto de Israel contra la República Islámica.

Imagen del ministro de Exteriores de Ir&aacute;n, Ab&aacute;s Iraqch&iacute;

Imagen del ministro de Exteriores de Irán, Abás IraqchíEFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Irán y Estados Unidos regresan a la mesa de negociaciones en Omán, en un encuentro marcado por las diferencias de los temas a tratar y con la amenaza de intervención militar estadounidense de fondo.

Funcionarios iraníes y estadounidenses han llegado a Mascate, la capital de Omán, para mantener unas esperadas conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Precisamente, estas conversaciones están teniendo lugar en un momento en el que las tensiones siguen siendo elevadas tras las mortíferas protestas antigubernamentales en Irán.

Este es el primer encuentro entre ambas partes desde que Estados Unidos se unió al conflicto de 12 días de Israel contra la República Islámica con ataques a sitios nucleares.

El enviado del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, han encabezado sus delegaciones en las negociaciones en el sultanato del Golfo.

Irán critica que se pida su desarme para que Israel mantenga su superioridad militar

Tras la reunión, Irán ha criticado que Estados Unidos exija que se desarme o se limite su capacidad defensiva para que Israel mantenga su superioridad militar y pueda actuar "con impunidad".

Tal y como denunció el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en el Foro de Al Jazeera en Doha, "el régimen de Israel actúa con impunidad, violando fronteras, asesinando a autoridades y ampliando su influencia en distintos frentes, mientras a otros países se les exige desarmarse o reducir sus capacidades defensivas".

Además, Araqchí criticó que algunas naciones sean sancionadas por sus avances científicos o por fortalecer su resiliencia emocional, en lo que calificó de "imposición de desigualdad permanente".

De esta manera, el ministro de Exteriores de Irán hizo referencia a las exigencias de Estados Unidos para que Teherán limite su programa de misiles.

Trump impone aranceles del 25% a países que compren bienes de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25% sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

La orden, difundida por la Casa Blanca, recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones, incluyendo sanciones a sectores energéticos, petroquímicos y de derechos humanos.

La nueva sanción para los países que se relacionen comercialmente con Teherán es, según la Administración de Trump, "consecuencia" de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales.

El secretario de Comercio identificará a los países que realicen transacciones con Irán, y el secretario de Estado, en consulta con otros funcionarios, determinará la extensión del arancel.

Trump podrá modificar la orden ante represalias de otros países o si Irán o los afectados adoptan medidas alineadas con la política estadounidense.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cuatro muertos y cientos de desalojados por la borrasca Leonardo: amenaza las elecciones de Portugal

Inundaciones en Portugal por la borrasca Leonardo

Publicidad

Mundo

Imagen de Jon Hallford, propietario de la funeraria 'Return to Nature'.

40 años de prisión para el dueño de una funeraria: apiló 189 cadáveres en descomposición y llenos de insectos

Imagen del municipio Alcácer do Sal, en Setúbal

Portugal teme la llegada de la borrasca Marta con pueblos aislados y carreteras cortadas

Imagen del ministro de Exteriores de Irán, Abás Iraqchí

Irán critica que se pida su desarme mientras EEUU impone aranceles del 25%

Una persona abriendo la aplicación de TikTok
Multa TikTok

Bruselas amenaza a TikTok con una multa millonaria por su diseño "adictivo": puede causar daño "físico y emocional"

Imagen de un restaurante Olive Garden
Suceso

Un cocinero muere tras meter la cabeza en una freidora

La Comisión Europea respalda a países como España frente a los gigantes de internet
REDES SOCIALES

La Comisión Europea respalda a países como España frente a los gigantes de internet

Bruselas defiende una mayor regulación de las plataformas digitales mientras las grandes tecnológicas intensifican su presión para frenar la nueva normativa europea sobre redes sociales.

Savannah Guthrie habla en un mensaje de video junto a su familia
Estados Unidos

Estados Unidos, conmocionado por la desaparición de la madre de la famosa presentadora Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y con problemas de salud, fue vista por última vez en su casa de Tucson. Se teme que sea un secuestro y la familia pide pruebas de vida.

Imagen de archivo de ambulancias en Katmandú, capital de Nepal

Trágica boda en Nepal: Mueren 13 invitados al caer un autobús por un barranco

Imagen de una persona sentada en el váter con el móvil

Despiden a una mujer discapacitada por acudir frecuentemente al baño mientras trabajaba

Donald Trump

EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "ahora" o busquen refugio ante posibles protestas "violentas"

Publicidad