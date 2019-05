Un político indio rompe a llorar al ver que solo ha obtenido cinco votos cuando en su familia son 9 personas

Un candidato independiente de Punjab (India) que disputó en las elecciones de Lok Sabha solo ha recibido cinco votos a pesar de tener nueve votantes en su familia, un resultado que hizo que el hombre rompiera a llorar. La reacción de Neetu Shuttern Wala ha dado la vuelta al mundo, asegura sentirse traicionado por sus propio familiares.

El candidato, en una entrevista recogida por el diario Indian Express, se derrumbó ante la cámara mientras expresaba su decepción con su familia. El vídeo de la entrevista se ha vuelto viral en redes sociales, son muchos los que han calificado las imágenes como la "historia electoral más grande" del día.

En la entrevista, el presentador le preguntó si había recibido solo cinco votos, a lo que Wala respondió: "Señor, hay 9 votos de mi familia, pero solo he recibido 5".

La transcripción de la entrevista completa:

Periodista: ¿Qué pensaste mientras estabas haciendo campaña? ¿Crees que ha habido algún error? ¿Pero de los nueve votos de tu casa solo tienes cinco?

Wala: Ha habido deshonestidad, las máquinas han sido manipuladas. La gente juró que han votado por mí.

P: ¿Qué te parece? ¿Algo que quieras decir?

W: No volveré a presentarme en las elecciones. Si el resultado es así, ¿cuál es el fin? Luché las elecciones con mucha dificultad.

P: ¿Te vas a rendir tan rápido?

W: Señor, ¿qué puedo decir? Sólo he recibido 5 votos.

P: Usted está diciendo que hubo 9 votos de su familia, pero su familia no lo apoyó. Entonces, ¿qué puedes esperar de los demás?

W: Nada. Según yo, esas personas que fueron a votar son ladrones. La tinta se aplica para asegurarse de que una persona no vote más de una vez, por lo que estas personas son como ladrones. No sé lo que hicieron. No pelearé las elecciones otra vez.