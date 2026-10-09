La peste neumónica vuelve a encender las alarmas: las dudas sobre Rusia, los síntomas y el riesgo para España, en el nuevo episodio de '3x3N'

La palabra peste parecía relegada a los libros de historia, pero la muerte de una investigadora en un laboratorio de Siberia ha vuelto a situar esta enfermedad en el centro de la actualidad. El caso ha despertado la preocupación internacional ante la posibilidad de que se trate de peste neumónica, una infección poco frecuente, pero potencialmente mortal. Mientras Rusia sostiene que la fallecida murió por una "neumonía desconocida", la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclama más información y transparencia.

El nuevo episodio de '3x3N' analiza qué se sabe de lo ocurrido en Rusia, qué características tiene esta enfermedad y cuál es el riesgo de que llegue a España. Además, aborda por qué los brotes infecciosos siguen siendo motivo de preocupación y qué factores pueden facilitar su propagación.

Las dudas sobre la muerte de una investigadora en Rusia

Todo comenzó el 2 de octubre con la muerte de Daria Shipilova, una investigadora de 28 años del Instituto Antipeste en Siberia. Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades rusas pusieron en cuarentena varios hospitales y aislaron a cerca de 200 personas consideradas contactos directos de la joven. Según la información facilitada por Rusia, ninguna presentaba síntomas y las pruebas habían dado negativo.

Sin embargo, según publicó el medio 'The Moscow Times', la investigadora habría contado a los médicos que unos días antes se le había roto un tubo contaminado. Por el momento, el Kremlin descarta confirmar un caso de peste neumónica y mantiene que la causa de la muerte fue una "neumonía desconocida".

La versión oficial no ha despejado las dudas. La OMS ha pedido explicaciones, al igual que la Unión Europea y Estados Unidos, mientras la falta de información alimenta la desconfianza sobre lo ocurrido.

A esta preocupación se suma el pasado soviético en materia de armas biológicas. En la década de 1970, la URSS impulsó Biopreparat, un programa en el que participaron miles de científicos y técnicos para investigar y modificar genéticamente virus y bacterias con fines militares. Entre los patógenos estudiados figuraban la viruela, el ébola y la peste. El secretismo que rodeó estas investigaciones y la falta de transparencia que se atribuye a las autoridades rusas contribuyen a las sospechas actuales.

Qué es la peste neumónica y cómo se transmite

La peste continúa existiendo en la actualidad, aunque sus efectos no son comparables a los de las grandes epidemias históricas. Todavía se registran casos en distintas regiones del mundo, especialmente en países africanos como Madagascar y la República Democrática del Congo, así como en zonas de Asia Central, Mongolia y Rusia. También se han detectado casos en algunos estados del sur de Estados Unidos y en países latinoamericanos como Perú.

La peste está causada por una bacteria y puede presentarse en tres formas: bubónica, septicémica y neumónica. La primera, la más conocida, suele transmitirse por la picadura de pulgas infectadas o cuando la bacteria penetra a través de una herida en la piel. La forma neumónica afecta a los pulmones y destaca por su capacidad de transmitirse directamente entre personas mediante partículas respiratorias expulsadas al toser o estornudar. También puede propagarse a través de gotículas procedentes de animales infectados.

Los síntomas suelen aparecer entre uno y siete días después de la exposición e incluyen fiebre alta, escalofríos, dificultad para respirar y dolor en el pecho. En algunos casos también pueden producirse náuseas y vómitos.

Se trata de una enfermedad grave que puede ser mortal si no se trata con rapidez. No obstante, responde a los antibióticos cuando se diagnostica y se trata a tiempo.

¿Existe riesgo de que llegue a España?

La OMS considera que el riesgo en Europa es muy bajo. Según el análisis recogido en el podcast, el continente lleva décadas sin registrar casos de peste. Además, ante una eventual aparición de la enfermedad, existen protocolos estrictos que pueden incluir el aislamiento de los pacientes en una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

Por tanto, la situación en Rusia no implica por sí misma que exista una amenaza inmediata para España. La evolución del caso y la información que faciliten las autoridades serán claves para aclarar qué ha ocurrido.

Por qué siguen apareciendo brotes de enfermedades infecciosas

El episodio también aborda el aumento de la atención informativa sobre enfermedades como el hantavirus, el ébola y ahora la posible peste neumónica. Aunque todas son enfermedades infecciosas, no están directamente relacionadas: el hantavirus y el ébola están causados por virus, mientras que la peste tiene origen bacteriano. Sus síntomas y sus vías de transmisión también son diferentes.

Entre los factores que pueden favorecer la aparición y propagación de brotes figuran la resistencia de bacterias y virus a los medicamentos, la aparición de nuevas cepas y variantes, y los cambios ambientales asociados al cambio climático. El aumento de las temperaturas y las alteraciones de los ecosistemas pueden modificar la distribución de determinados organismos y favorecer que algunas enfermedades aparezcan en lugares donde antes eran poco habituales.

A ello se suma la globalización, que facilita los desplazamientos internacionales y puede acelerar la propagación de infecciones entre países. También influye el acceso a la información: algunos brotes que hoy reciben atención mundial se producían en otras regiones sin que llegaran a conocerse de forma generalizada.