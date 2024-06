Pescan un tesoro de 100.000 dólares con un imán en un lago de EE.UU

Los tesoros parecen cosa de película, pero en la vida real también se encuentran. Que se lo digan a Jame Kane y Barbi Agostini, una pareja que practica la pesca con imán y que durante una de sus rutinas, han logrado sacar del agua una caja fuerte que contenía algo que no esperaban.

La pareja se encontraba en el lago del parque Flushing Meadows Corona en Queens (Estados Unidos) el pasado viernes cuando tiraron una cuerda con un imán al vacío y lograron capturar un elemento pesado. Cuando se dieron cuenta, tiraron de la cuerda pensando que sería otro hallazgo como los que han descubierto muchas veces. "Hemos encontrado muchas cajas fuertes antes", señala Kane en una entrevista realizada al medio 'NY1'. En anteriores ocasiones, la pareja ha logrado encontrar objetos tan valiosos como granadas de la Segunda Guerra Mundial, armas de fuego e incluso una moto. Pero ningún hallazgo fue como este.

Cuando sacaron la caja fuerte, Kane se vio sorprendido por lo que había en su interior: cientos de fajos de billetes que sumaban la tremenda cantidad de 100.000 dólares: "Cuando vi los números pensé: esto no es posible", señala el pescador que además describe el descubrimiento y cuenta que comenzaron a sacar los billetes de cien dólares ante su sorpresa. "Son pilas gruesas y estaban empapadas y prácticamente destruidas", narra.

Ante lo que habían encontrado, la pareja no dudó en ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Nueva York pero los agentes les dijeron que no existía ninguna ilegalidad ni reclamo. La mujer de Kane, Barbi Agostini subraya que "no había ninguna identificación ni forma de encontrar a la persona dueña de la caja fuerte", aunque algunos vecinos apuntan a que la caja perteneció a un hombre que fue asesinado hace 9 años. A pesar de ello, ante la falta de datos, la Policía les dijo "bueno, ¡felicidades!". y se pudieron llevar la caja fuerte a casa. Kane, sin embargo, hace hincapié en que algunos billetes se pueden usar pero otros están prácticamente invalidados por el óxido, lodo y agua.

¿Qué es la pesca de imán?

La empresa de imanes 'Magsy', explica en qué consiste la pesca de imán a la cual se dedicaba la pareja. Un tipo de pesca quizás no tan conocida como la pesca de caña. La pesca de imán "es una actividad que consiste en usar un imán potente en una caña o sedal para capturar objetos metálicos de arroyos, lagos, canales o puertos. El principio de la pesca con imán es sencillo: normalmente se ata un potente imán de neodimio al extremo de una cuerda y se introduce en el agua. Cuando el imán se adhiere a un objeto metálico, se puede sacar lentamente". En este caso, no se pesca animales, sino objetos como llaves, herramientas, armas, etc.

La pieza esencial para este tipo de actividad es un imán con suficiente fuerza. Se recomienda usar un imán con una fuerza de atracción de al menos 100 kg.

La empresa señala que este tipo de pesca no es peligrosa pero sí que se tienen que seguir una serie de normas básicas para hacerla más segura. Es necesario tener en cuenta que se pueden sacar objetos peligrosos como munición o envases de productos químicos. La pesca con imán puede estar regulada o prohibida en determinados lugares, especialmente si son sitios protegidos cultural o ecológicamente.

