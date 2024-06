Un niño de 12 años mata a su primo de 15 de un disparo en el pecho y es acusado de homicidio

Dos menores han protagonizado un suceso que ha acabado con la muerte de uno de ellos. Se trata de un niño de 12 años que ha disparado a su supuesto primo el pasado domingo sobre las 10:30 horas, en una zona residencial de Brownsville, Brooklyn (Nueva York), según ha informado la Policía de la ciudad que también ha asegurado a medios como 'CBS New York' que la muerte del niño, Jasai Guy, de 15 años ha sido un accidente y ocurrió porque el niño de 12 estaba jugando con el arma. La víctima fue encontrada con una herida de bala en el pecho después de que el servicio de emergencias recibiese una llamada del 911 en la zona anteriormente indicada. Posteriormente se trasladó al herido al Hospital de Brookdale, pero allí fue declarada su muerte.

El autor de los disparos no ha sido identificado públicamente debido a su edad y ahora está acusado de asesinato en segundo grado, homicidio por negligencia criminal y posesión criminal de un arma en cuarto grado, según asegura 'The New York Times', basado en fuentes de autoridades. Además, se estudia de dónde sacaron el arma los dos niños. Lo que sí se sabe es que ambos niños se encontraban en la sala de estar del piso de Jasai cuando de produjo el disparo que mató al pequeño. El primo de 12 años estaba visitando a la víctima en su casa, donde vivía con su padre. Mudhil Jeter amigo del progenitor, asegura que lo sucedido "impacta" y que la víctima "era muy buen chico", según el medio anteriormente mencionado.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Familia de Nueva York debido a la corta edad del autor de los hechos, que, tal y como cuenta el Departamento Legal de la ciudad estadounidense, fue entregado a su madre este pasado lunes después de que una audiencia que denegó una de la solicitudes que pedía su detención.

El director de la organización contra la violencia en el vecindario (Brownsville In Violence Out), Dushoun Almond, ha señalado que los miembros de la familia les han informado que los niños estaban jugando con el arma: "Fue un accidente fatal, pero aún así fue un accidente", señala Almond.

Los vecinos consternados por la muerte del niño

Jasai Guy era un niño muy querido, tal y como han dejado ver los encuentros y manifestaciones de los últimos días lamentando su pérdida: "Te amamos siempre", se lee en un cartel en la pared del edificio principal de Orborn Street. Uno de los testigos señala que esto ha sacudido al edificio: "Duele saber que era tan joven", "todo el mundo está hablando de ello", señala.

James Nicholson, pastor y ex residente del edificio, añadió que los residentes del edificio son "como una familia".

Armas de fuego: principal causa de muerte entre niños menores de 18 años

Estados Unidos es un país donde casi todo el mundo tiene acceso a armas de fuego. Consecuencia de esto, es que las muertes en niños menores de 18 años haya aumentado un 87% durante esta última década. Los estudios en 2021 han señalado que unos 2.590 niños y adolescentes murieron por heridas de armas de fuego.

Esto preocupa a las autoridades que lamentan las consecuencias de la violencia armada entre los más jóvenes.

