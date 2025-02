Pensaba que tenía 'jet lag' y encontraron parásitos de ratas en su cerebro

Una mujer de 30 años de Nueva Inglaterra comenzó a tener ardor en los pies. Había vuelto de vacaciones y relacionó ese síntoma con 'jet lag'. Sin embargo, acabó descubriendo que tenía parásitos de ratas en el cerebro. Esa sensación de ardor se extendió a las piernas y que empeoró cuando le tocaban la piel. Tras acudir a varios médicos, no daban con lo que le ocurría hasta que los médicos del Hospital General de Massachusetts llegaron al diagnóstico final: una infección causada por el parásito Angiostrongylus cantonensis, conocido como el 'gusano pulmonar de rata'.

Así lo ha detallado 'The Washington Post' citando un estudio de caso del New England Journal of Medicine este mes. En un artículo de 11 páginas publicado el 12 de febrero, los médicos del Hospital General de Massachusetts en Boston y de la Universidad de Washington detallan cómo la mujer buscó ayuda en tres hospitales a medida que sus síntomas empeoraban antes de que le diagnosticaran esos gusanos que infestaban su cerebro.

La mujer había regresado de sus vacaciones 12 días antes de que los síntomas comenzaran a manifestarse. Tomó sushi crudo en Tokio, ensaladas y sushi en Hawái, y comida callejera en Bangkok, aunque ninguna de estas comidas estaba cruda. Robert Cowie, profesor de investigación de la Universidad de Hawaii, relató que lo que le ha ocurrido es "es realmente inusual".

Aunque sólo los roedores albergan la forma adulta del parásito, sus heces pasan sus larvas a caracoles y babosas, que pueden transmitir el gusano a los humanos. Las larvas que infectan a las personas nunca maduran lo suficiente para reproducirse, pero pueden sobrevivir lo suficiente para causar estragos.

Los síntomas

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los gusanos pulmonares de rata causan síntomas que van desde inexistentes hasta dolor de cabeza, rigidez en el cuello, hormigueo o sensaciones dolorosas en la piel, fiebre baja, náuseas y vómitos.

Cuando la enfermedad por gusanos pulmonares de rata estaba en aumento en Hawái en 2017, una mujer describió su experiencia como similar al dolor de dar a luz todos los días, tal vez incluso peor.

