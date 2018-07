Peña Nieto asegura que su Gobierno asume la responsabilidad en la fuga de "El Chapo" Guzmám

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el Gobierno mexicano asume su responsabilidad en la fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera de un penal de máxima seguridad hace seis días y recalcó que entiende y comparte la "frustración" de la sociedad de mexicana.



"El Gobierno de la República no ha evadido su responsabilidad, asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente", afirmó Peña Nieto, para quien la única forma de revertir ese "agravio" a México es volviendo a capturar al jefe del cartel de Sinaloa.



En un acto público en el estado occidental de Michoacán en el que se anunció una importante inversión para el país, Peña Nieto reconoció que la noticia de la fuga de Guzmán "marcó el ánimo" de los mexicanos.



Explicó que desde que supo del suceso, durante su viaje a Francia, donde esta semana realizó una visita oficial concluida el jueves, estuvo "dando puntual seguimiento" a las investigaciones que inmediatamente ordenó para dar con el paradero del criminal y a las acciones para buscar a los cómplices de la huida.



"He recogido puntualmente el sentir que hay en amplios sectores de la sociedad (de) que esto ha sido un hecho que ha indignado, que maraca frustración, que ha marcado enojo" entre los mexicanos, emociones que dijo compartir como presidente del país y como ciudadano.



Sin embargo aclaró que México no va a resolver este tema "solo mediante enojos" y "llenándose de ira".



"La única manera de poder revertir este agravio será la recaptura" de Guzmán y "asegurar que quienes eventualmente hayan incurrido en un acto de complicidad sean castigados con el peso de la ley", apuntó.



"Estoy seguro y tengo la confianza plena de que así como hubo el valor, el coraje y la determinación de nuestras Fuerzas Armadas y de las áreas de seguridad de orden federal para lograr su aprehensión el año pasado, de igual manera la vuelva a haber para lograr su reaprehensión", añadió.



Peña Nieto dijo también que en el Gobierno existe "optimismo" y "ganas" de lograr la detención de "El Chapo".



Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, se fugó el sábado pasado del penal de máxima seguridad del Altiplano I, en el Estado de México (centro del país), a través de un túnel de kilómetro y medio que conducía a una casa a medio construir fuera de la cárcel.



Es la segunda vez que se escapa después de su huida del presidio de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, el 19 de enero de 2001. El capo había sido capturado por segunda vez el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa.