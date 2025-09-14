Lola Índigo anuncia su retirada temporal tras "un año chungo de cojones": "Estoy agotada mentalmente"

La artista Lola Índigo sorprendió anoche a sus seguidores con un anuncio inesperado durante su actuación en el festival Coca-Cola Music Experience en Madrid. La cantante confesó desde el escenario ante miles de personas que iba a tomarse un descanso en su carrera, un parón que asegura necesita para recargar fuerzas después de siete años de trabajo sin pausa.

Emocionada, la granadina explicó al público los motivos que la han llevado a tomar esta decisión: "Lo necesito, llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente", confesó entre aplausos. "Esto es el sueño de mi vida y, para estar aquí como Dios manda, necesito un descanso".

Durante su discurso, la cantante reconoció también que "ha sido un año chungo de cojones" en el que ha enfrentado momentos complicados, pero transmitió un mensaje optimista: "Al final todo se soluciona".

Este anuncio coincide con el de otros artistas que recientemente también decidieron darse un respiro. Entre ellos, su compañero y amigo Quevedo, con quien comparte el éxito de 'El Tonto'. El canario también optó por tomarse un descanso profesional en febrero de 2024, donde unos meses después regresó lanzando su sencillo 'Duro'.

Sin embargo, nadie se podía esperar esta decisión, ya que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Este 2025, Lola Índigo ha cumplido uno de sus sueño: llenar estadios. El 14 de junio lo hizo en el Civitas Metropolitano de Madrid, aunque el plan inicial era realizarlo en el Santiago Bernabéu pero las quejas de los vecinos truncaron esta opción.

Tras este, Sevilla y Barcelona los siguieron. En la capital andaluza, el 21 de junio llenó el Estadio de La Cartuja, tal y como adelantaba hace varios años quien fue su compañero en la Academia de Operación Triunfo, Roi Méndez en un programa de Canal Sur. El 10 de julio congregó a miles de seguidores en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Aún tiene conciertos

Además, la intérprete de 'Nave dragón', su cuarto disco de estudio, tiene conciertos previstos en Latinoamérica: el próximo 2 de octubre en Buenos Aires y el 3 en Santiago de Chile. En su página web, incluso, deja ver que todavía "hay más fechas por anunciar" dentro de su gira internacional.

La pausa de Lola Índigo llega, por tanto, como una decisión meditada tras siete años en los que ha pasado de ser 'Mimi' concursante y primera expulsada de 'Operación Triunfo 2017' a consolidarse como una de las artistas más potentes del panorama musical en España y Latinoamérica.

Con esto, la granadina ha optado por priorizar su salud mental y recargar energías para volver con la misma fuerza que la caracteriza para seguir lanzado éxitos internacionales como 'La Reina', 'Niña de la Escuela' o 'Ya no Quiero Na' con el que empezó su carrera profesional en la música.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com