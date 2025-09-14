Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Ejercitó israelí ocupa la casa de un cineasta palestino ganador de un Oscar

El documental cuenta la historia de un joven activista palestino que lucha contra el desplazamiento forzado de su pueblo en Cisjordania.

El Ejercit&oacute; israel&iacute; ocupa la casa de un cineasta palestino ganador de un Oscar

El Ejercitó israelí ocupa la casa de un cineasta palestino ganador de un OscarEFE

Tania Taboada
Publicado:

El Ejército israelí ocupó este sábado la vivienda del cineasta palestino, Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental "No other Land", después de que colonos atacaran su aldea en el sur de Cisjordania ocupada, según informó a la agencia EFE uno de los codirectores del largometraje. "Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", detalló a EFE el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos.

Anteriormente, colonos israelíes atacaron su aldea, hiriendo a dos hermanos y a un primo de Adra, según declaró el director a la agencia de prensa The Associated Press (AP). Adra había acompañado a sus familiares al hospital, donde se enteró de que los soldados israelíes habían asaltado su casa.

Trayectoria

Basel Adra ha dedicado su carrera como periodista y cineasta a la crónica de la violencia de los colonos en Masafer Yatta. Describió el suceso del sábado como "horrible". "Aunque sólo estés filmando a los colonos, el Ejército viene y te persigue, registra tu casa", dijo. "Todo el sistema está construido para atacarnos, para aterrorizarnos, para que tengamos mucho miedo", ha manifestado.

"Lo que ha ocurrido hoy en su pueblo, hemos visto esta dinámica una y otra vez, en la que los colonos israelíes atacan brutalmente un pueblo palestino y más tarde viene el Ejército y ataca a los palestinos", dijo el codirector Yuval Abraham.

El documental, ganador de un Oscar, cuenta la historia de un joven activista palestino que lucha contra el desplazamiento forzado de su pueblo en Cisjordania. Está dirigido por cuatro palestinos e israelíes.

