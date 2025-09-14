Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Venezuela denuncia que un "destructor" estadounidense abordó ilegalmente a una embarcación

Supuestamente, el destructor ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con nueve pescadores a bordo.

Imagen de un buque destructor de Estados Unidos.

Venezuela denuncia que un "destructor" estadounidense abordó ilegalmente a una embarcación | Getty Images

Alba Gutiérrez
Publicado:

El Gobierno de Venezuela ha denunciado el abordaje "ilegal" de un destructor estadounidense, el 'USS Jason Dunhan' a un buque pesquero venezolano, el 'Carmen Rosa'. Supuestamente, ocupó durante ocho horas esta embarcación venezolana, que se encontraba en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país latinoamericano.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela denuncian este suceso. Tal y como ha publicado en Telegram el ministro Yván Gil, "el buque destructor de la Armada de Estados Unidos ha abordado ilegalmente a la embarcación pesquera 'CarmenRosa', que estaba operada por nueve humildes pescadores atuneros venezolanos".

El canciller ha denunciado "este acto ilegal y hostil" y asegura que está promovido por "ciertos sectores políticos en Washington que buscan justificar una escalada bélica en el Caribe", una región que, subraya, "fue declarada Zona de Paz en 2014 por la CELAC".

Tal y como ha asegurado Gil, el buque venezolano fue "asediado de manera ilegal por un destructor de la Armada de Estados Unidos, el 'USS Jason Dunhan', que estaba equipado con potentes misiles de crucero" y "marines altamente entrenados" cuando se encontraba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva venezolana.

Supuestamente, ese buque de guerra desplegó 18 efectivos con armas que abordaron la embarcación durante ocho horas e impidieron la comunicación de los tripulantes. Según el ministro de Relaciones Exteriores, esta acción "carece de toda proporcionalidad estratégica y constituye una provocación directa" por el "uso ilegal de exagerados medios militares".

Gil asegura que se trata de una "conducta bochornosa"

Desde Caracas, han denunciado que los responsables buscan un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe con una operación de falsa bandera que busca un "cambio de régimen". Tal y como ha añadido Yván Gil, con este incidente se refleja la "conducta bochornosa" de distintos sectores políticos de Washington que, "de forma muy irresponsable", "comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar aventuras bélicas, atentando también contra su propio prestigio y honor militar al ejecutar esta maniobra tan grotesca".

Tal y como ha asegurado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estuvieron monitoreando "minuto a minuto" la operación y dicha institución registró lo ocurrido con sobrevuelos en la zona en que ocurrió el incidente con la finalidad de vigilar y disuadir la agresión estadounidense.

De esta manera, Venezuela ha exigido a Estados Unidos "el cese inmediato" de estas operaciones que, aseguran, "ponen en peligro la paz y la estabilidad en el Caribe". Además, insta a Estados Unidos a que reconozca la peligrosidad de estas maniobras ordenadas por su Gobierno.

Las disputas en la Zona Económica Exclusiva venezolana

La Zona Económica Exclusiva es un área marítima que pertenece a un país y que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la línea de base.

En esa zona, el país tiene derechos para la exploración, explotación y conservación de los recursos naturales, así como jurisdicción sobre actividades económicas y de investigación. Sin embargo, otros Estados pueden navegar y sobrevolar la zona de forma libre.

Sin duda, este incidente se suma al despliegue de varios buques militares en aguas del Caribe.

