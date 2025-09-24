Detienen en Reino Unido a un sospechoso por el ciberataque que afectó a aeropuertos europeos

Un hombre de entre 40 y 50 años ha sido detenido en Inglaterra por su supuesta relación con el ciberataque que alteró el pasado fin de semana las operaciones de varios aeropuertos europeos, entre ellos el de Bruselas y el de Heatwrow, en Londres.

En concreto, el varón ha sido arrestado en la localidad de Sussex Occidental en el marco de las investigaciones abiertas por el ciberataque a la empresa Collins Aerospace, responsable de los sistemas de facturación y embarque.

A pesar de que este arresto pueda considerarse "un paso positivo", el jefe de la unidad de ciberdelincuencia, Paul Foster, ha detallado que la investigación todavía está "en una fase inicial". También ha incidido en que trabajan junto a otros socios extranjeros para "reducir la amenaza" que representan este tipo de ataques y "proteger" a la población.

"La ciberdelincuencia es una amenaza global constante"

"La ciberdelincuencia es una amenaza global constante que sigue causando problemas significativos a Reino Unido", ha explicado.

Por su parte, la empresa RTX Corporation, vinculada a Collins Aerospace, ha agradecido la "continua asistencia" de los servicios de seguridad británicos en este asunto.

Este lunes, la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea atribuía a un "ciberataque de terceros" el origen de los incidentes que obligaron a cancelar cientos de vuelos durante el fin de semana. "ENISA está al corriente de la interrupción de las operaciones aeroportuarias causada por un ciberataque de terceros", decía un portavoz de la agencia sin ofrecer más detalles sobre quien puede estar detrás de lo ocurrido.

"La Comisión Europea ha estado vigilando atentamente durante el fin de semana, y sigue haciéndolo, el ciberataque", señalaba, por su parte, una portavoz comunitaria, quien apuntaba que a pesar de las complicaciones y retrasos que acarreó el incidente ni la seguridad aérea ni el control del tráfico aéreo se vieron afectados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com