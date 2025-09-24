Muere inesperadamente la 'influencer' Gracious Teiyan tras sufrir migrañas severas

El mundo de las redes sociales lamenta la inesperada muerte de Gracious Teiyan, una joven 'influencer' de 26 años conocida en Facebook y TikTok por sus más de 100.000 seguidores. Este trágico suceso ha conmocionado a sus fans y a la comunidad digital. Según confirmó su prometido, Paul Simat, la creadora de contenido falleció tras sufrir unas migrañas severas que la mantuvieron hospitalizada varios días, así lo ha contado el medio internacional 'Tuko News'.

El suceso ocurrió el pasado 14 de septiembre, cuando Teiyan acudió al hospital aquejada de dolores de cabeza intensos, descritos por los médicos como migrañas de alta intensidad. A pesar de los cuidados médicos, dos días después, el 16 de septiembre, la 'influencer' falleció debido a una trombosis sinusal, una enfermedad poco común que provoca la formación de coágulos de sangre en los senos venosos del cerebro.

El emotivo mensaje de su prometido

Fue Paul Simat quien anunció la noticia en sus redes sociales, compartiendo un mensaje de despedida: "Le rogué a Dios que te trajera de vuelta a mí, pero él decidió llevarte a casa. Me duele el corazón, y quizá nunca entienda por qué, pero elijo confiar en él, porque sus caminos son más altos que los míos. Siempre estarás en mi corazón hasta que nos volvamos a encontrar".

Una enfermedad poco frecuente y peligrosa

La trombosis sinusal es una afección grave y puede ocasionar la muerte si no recibe tratamiento, tal y como señalan desde 'MedlinePlus'. Se produce cuando se forman coágulos de sangre en las venas que drenan la sangre del cerebro. Es una enfermedad rara y de difícil diagnóstico, ya que sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de la sinusitis, como el dolor de cabeza intenso. Los expertos señalan las siguientes señales que pueden estar detrás de esta patología:

Globo ocular saltón, generalmente en un lado de la cara.

Incapacidad para mover el ojo en una dirección en particular.

Párpados caídos.

Dolores de cabeza.

Pérdida de la visión

Estos síntomas requieren una atención médica inmediata. En muchos casos, la trombosis sinusal puede estar asociada a infecciones bacterianas que se extienden desde el rostro hasta diferentes partes de la cabeza, aumentando el riesgo de complicaciones raves.

La noticia de la muerte de Gracious Teiyan ha generado un intenso impacto entre sus seguidores, quienes lamentan la pérdida de la joven creadora de contenido y muestran mensajes de apoyo a su familia y seres queridos. La historia también ha servido para visibilizar una enfermedad poco conocida pero extremadamente peligrosa, cuya detección temprana puede marcar la diferencia en la supervivencia de los pacientes.

Este horrible suceso ocurre poco después de la muerte de la médica y también 'influencer' Patricia Keller Pereira. Falleció a los 27 años dejando un vacío entre sus seguidores y familiares, quienes la acompañaron en su dura batalla contra un cáncer muy agresivo. La joven brasileña perdió la vida durante la madrugada del martes 16 de septiembre en la ciudad de Cuidabá, Brasil.

