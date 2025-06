Rutte asegura no estar "preocupado" por un posible fracaso en la cumbre de la OTAN ante la negativa de España de aumentar el gasto en Defensa

Jornada decisiva en la OTAN donde tienen como objetivo que se apruebe el aumento del presupuesto en Defensa en un 5% del PIB. Parte de los 32 miembros, como Italia, Canadá, Eslovaquia o Bélgica, han expresado tener dificultades para llegar a ello. Aunque es España la que lidera la oposición de esta propuesta quién se negó ha alcanzar la cifra.

A las 10:00 horas estaba programado el inicio de la cumbre y la foto familiar. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en declaraciones a los medios de comunicación, ha sido honesto al confesar que "son decisiones difíciles que los políticos tienen que tomar con pocos recursos". Aún así ha señalado a "siete u ocho países" que van a alcanzar durante este año el objetivo y que a principio de este "no llegaban al 2%": "Muchos decían que lo harían en 2030, pero ahora se han comprometido a hacerlo ya".

A pesar de que entiende que "no es fácil" pone en manifiesto una "convicción absoluta entre mis colegas de mesa", que no es otra que la amenaza rusa, por la que insiste que el esfuerzo de llegar al objetivo del gasto en Defensa "hay que hacerlo, de verdad". Sobre la negativa de España de afrontar el aumento, y que podría llevar al fracaso de la cumbre, asegura no estar "preocupado".

Sobre los países que han conseguido el objetivo elogia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus presiones: "Los países que no llegaban al 2%, ¿creen que lo habrían hecho si Trump no hubiera sido elegido presidente?". Asegura que el país norteamericano "está completamente comprometido con la OTAN y con el artículo 5", como ya manifestó el martes comprometiéndose "a salvar vidas y a la seguridad y les daré una definición exacta cuando llegue (a la cumbre de la OTAN)".

Sin embargo, señala que el aumento en Defensa no será solo para defender a Europa de Rusia, "sino también para igualar el gasto con EE.UU., que es lo justo". Una de las razones por las que cree que en la cumbre de este miércoles, tanto canadienses como europeos, aprobaran esta subida.

El martes, Trump difundió un mensaje privado con Rutte el cual considera que "no es nada vergonzoso" y que lo que le escribió "es simplemente un hecho". En la rueda de prensa de este miércoles ha vuelto a recordarlo contando como se expresó: "Vas a lograr algo que ningún presidente estadounidense ha conseguido en décadas. Europa va a pagar, y de una forma grande, como debe ser, y será tu victoria".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com