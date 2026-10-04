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Muere a los ocho años Hirata Runa, promesa del pop japonés, por una miocarditis asociada a la gripe

La menor murió cinco días después de su última actuación. Su agencia y su familia han confirmado la muerte y han pedido respeto a su intimidad.

Muere a los ocho años la cantante japonesa Hirata Runa por una miocarditis asociada a la gripe

Muere a los ocho años la cantante japonesa Hirata Runa por una miocarditis asociada a la gripe | Antena 3 Noticias

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La cantante infantil japonesa Hirata Runa ha muerto a los ocho años a causa de una miocarditis derivada de una infección por gripe, según ha comunicado su agencia de representación, DIANNA Project. La niña murió en la madrugada del 25 de septiembre y el fallecimiento se anunció públicamente el día 28.

Runa era una de las aprendices del proyecto musical, con sede en la ciudad japonesa de Nagoya. Su última actuación tuvo lugar el 20 de septiembre, apenas cinco días antes de su muerte. Tras participar en el concierto, compartió en redes sociales una fotografía y un mensaje de agradecimiento al público por la jornada.

La organización explicó que el fallecimiento se produjo por una complicación cardíaca asociada a la gripe. En el comunicado, agradeció el apoyo que los seguidores y las personas vinculadas al proyecto habían prestado a la menor durante su trayectoria.

La agencia también solicitó que se respetara el duelo de los familiares y pidió evitar consultas individuales, solicitudes de entrevistas y preguntas en redes sociales sobre las circunstancias de la muerte.

La familia señaló que Runa falleció alrededor de las 4.00 horas y recordó el lugar que la música había ocupado en su vida.

Sus allegados agradecieron el cariño de sus compañeras, seguidores y representantes y expresaron su deseo de que permaneciera en el recuerdo del público. La despedida se celebró en privado, con la presencia de familiares y personas cercanas.

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