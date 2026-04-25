Palestina celebra las elecciones municipales y Gaza vuelve a las urnas después de 20 años

Las autoridades palestinas han puesto en marcha un nuevo proceso electoral municipal, en un contexto marcado por la inestabilidad política y la grave crisis humanitaria en los territorios palestinos. Estos comicios, que abarcan diversos consejos locales, destacan especialmente porque incluyen una votación en la Franja de Gaza por primera vez en más de dos décadas, concretamente en Deir al Balá.

Más de un millón de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir representantes en 184 municipios. Sin embargo, el proceso presenta importantes limitaciones: en casi la mitad de los consejos no habrá votación efectiva, ya sea porque solo se ha presentado un candidato, o porque no hay listas registradas. Esto ha generado críticas sobre la representatividad real del proceso.

El contexto en el que se desarrollan estas elecciones es especialmente complejo. La Franja de Gaza continúa afectada por las consecuencias del conflicto, iniciado tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con un alto el fuego aún frágil y episodios de violencia recurrentes. A esto se suma el deterioro de las condiciones de vida de la población y el desplazamiento masivo de civiles, muchos de los cuales no podrán participar en la votación al no estar registrados en sus lugares actuales de residencia.

En el plano político, las elecciones también reflejan la persistente división interna palestina. El movimiento Hamás no participa directamente en el proceso, en parte debido a las condiciones impuestas por la Organización para la Liberación de Palestina, dominada por Al Fatá. Esta exclusión alimenta las dudas sobre la inclusión política y la legitimidad de los resultados.

No hay elecciones desde 2006

Desde las controvertidas elecciones palestinas de 2006, no se han celebrado comicios generales, lo que ha debilitado la confianza en las instituciones. Por ello, esta convocatoria es vista como un posible primer paso hacia la reactivación del sistema democrático.

La Organización de las Naciones Unidas ha valorado la iniciativa como una oportunidad relevante para fortalecer la gobernanza local, aunque ha subrayado la necesidad de garantizar un proceso transparente, inclusivo y libre de presiones. Aun así, persisten las dudas sobre si estas elecciones podrán traducirse en avances políticos reales, en un escenario dominado por el conflicto y la fragmentación interna.

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