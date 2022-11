Las palabras de Nick Carter tras la muerte de su hermano: "Mi corazón está roto"

El cantante estadounidense Nick Carter, ha publicado un emotivo mensaje para su hermano, Aaron Carter, recién fallecido. Uno de los miembros del grupo Backstreet Boys, asegura en la publicación que su corazón está "roto" tras el fallecimiento de su hermano pequeño, que fue encontrado muerto en California.

Asegura que aunque haya tenido una relación que califica como "complicada", su amor por él "nunca se ha desvanecido".

El cuerpo de Carter fue encontrado en la bañera de su vivienda tras haberse ahogado, según la prensa estadounidense. El alcohol y la droga hicieron que su figura se viera perjudicada, llegando a perder la custodia de su hijo. También ingresó en varios centros de rehabilitación para tratar de superar su adicción.

"Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quisiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba", sigue la publicación del intérprete de 'Everybody' al referirse a los problemas que sufría su hermano.

"A veces queremos culpar a alguien o a algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son el verdadero villano aquí. Echaré de menos a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero Chizz. Ahora por fin puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Te quiero hermanito", escribía el cantante estadounidense, Nick Carter, en Instagram.

Junto a estas palabras, el cantante acompañó su mensaje en Instagram con algunas fotos antiguas.