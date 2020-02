El padre de la pequeña Dolly, a los acosadores de la menor: "Venir al funeral y ser testigos de la devastación que habéis creado"

Amy Everett fue la imagen publicitaria de los anuncios de la icónica firma de sombreros australianos Akubra hace ocho años. La menor que tenía 14 años se suicidó la semana pasada después de haber sufrido bullying, según ha denunciado su padre a través de las redes sociales.

Tick Everett escribió en Facebook una desgarradora publicación en la que además de agradecer las muestras de cariño recibidas, recrimina a quienes "se sintieron superiores por la constante intimidación y acoso" que llevaron a cabo hacia la pequeña 'Dolly' y lo hace invitándoles a asistir al funeral para ver cuanto dolor han causado y lo devastados que la muerte de la niña deja en la familia.

"Si podemos ayudar a evitar que se pierdan otras preciosas vidas entonces la vida de Dolly no se habrá desperdiciado". Tick Everett no ofrece detalles de los acosos que ha sufrido su hija, la imagen que recuerda de Amy es la de una persona que "siempre estaba cuidando animales y a otros niños menos afortunados" y dice a los acosadores que ellos "no tenían la mitad de fuerza" que su angelito.

La empresa de sombreros Akubra también ha manifestado su dolor. "Dolly decidió terminar su vida la semana pasada debido a la intimidación. Ni siquiera tenía 15 años. Pensar que cualquiera podía sentirse tan abrumado y que esta era su única opción es insoportable" y añade "Dolly podría ser la hija de cualquiera, hermana, amiga. Tenemos que asegurarnos de que se sepa que siempre hay alguien con quien hablar".