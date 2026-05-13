La paciente francesa en estado crítico por hantavirus dispara la alerta en Europa: medidas sanitarias y rastreo de contactos

La paciente francesa afectada por hantavirus evoluciona en estado crítico tras desarrollar la forma cardiopulmonar más complicada de la enfermedad, según confirmó el especialista en infecciones Xavier Lescure. La mujer permanece ingresada en cuidados intensivos y recibe soporte vital con un "pulmón artificial", que es un sistema de oxigenación extracorpórea.

Durante una rueda de prensa en el Ministerio de Salud francés, Lescure ha apuntado que la derivación sanguínea y la oxigenación artificial buscan mantenerla estable "mientras el pulmón afectado y las lesiones vasculares se recuperan". El caso ha encendido todas las alarmas sanitarias.

El hospital parisino ha activado protocolos de máxima seguridad: los pacientes permanecen aislados en salas de presión negativa con filtrado de aire, medida destinada a evitar la propagación. Otros cuatro pasajeros que dieron negativo continúan bajo observación médica.

La respuesta política también se ha acelerado. La ministra de Sanidad Stéphanie Rist encabeza reuniones de emergencia con personal sanitario, mientras en el Hotel Matignon se celebra la coordinación interministerial. Por la tarde, los ministros de sanidad de la Unión Europea mantendrán un encuentro extraordinario.

La situación del resto de pasajeros del barco

Los últimos viajeros del barco desembarcaron y regresaron a más de 20 países para cumplir cuarentena. Uno de ellos mostró su habitación de aislamiento en Nebraska, aunque aseguró no estar infectado.

Pero también el rastreo continúa en varios países. En Concarneau, una persona fue trasladada al Hospital Universitario de Rennes, mientras otro contacto fue ingresado en el Hospital Universitario de Marsella.

En Italia, una turista británica y su pareja permanecen aislados pese a dar negativo, y un joven presenta síntomas. Y en Suecia, otro posible contacto sigue en aislamiento domiciliario.

Las autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, pero el caso ha puesto a Europa en vigilancia sanitaria reforzada ante un virus poco común y potencialmente letal.

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