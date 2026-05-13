Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Hantavirus

La paciente francesa en estado crítico por hantavirus dispara la alerta en Europa: medidas sanitarias y rastreo de contactos

La mujer francesa infectada tras viajar en el crucero MV Hondius permanece en estado crítico en París. Mientras, Europa intensifica medidas sanitarias y rastreo de contactos ante el temor a un brote internacional.

El brote de Hantavirus activa el rastreo en cuatro continentes

El brote de Hantavirus activa el rastreo en cuatro continentesReuters-Danilson Sequeira

Publicidad

Laura Tarsà
Publicado:

La paciente francesa afectada por hantavirus evoluciona en estado crítico tras desarrollar la forma cardiopulmonar más complicada de la enfermedad, según confirmó el especialista en infecciones Xavier Lescure. La mujer permanece ingresada en cuidados intensivos y recibe soporte vital con un "pulmón artificial", que es un sistema de oxigenación extracorpórea.

Durante una rueda de prensa en el Ministerio de Salud francés, Lescure ha apuntado que la derivación sanguínea y la oxigenación artificial buscan mantenerla estable "mientras el pulmón afectado y las lesiones vasculares se recuperan". El caso ha encendido todas las alarmas sanitarias.

El hospital parisino ha activado protocolos de máxima seguridad: los pacientes permanecen aislados en salas de presión negativa con filtrado de aire, medida destinada a evitar la propagación. Otros cuatro pasajeros que dieron negativo continúan bajo observación médica.

La respuesta política también se ha acelerado. La ministra de Sanidad Stéphanie Rist encabeza reuniones de emergencia con personal sanitario, mientras en el Hotel Matignon se celebra la coordinación interministerial. Por la tarde, los ministros de sanidad de la Unión Europea mantendrán un encuentro extraordinario.

La situación del resto de pasajeros del barco

Los últimos viajeros del barco desembarcaron y regresaron a más de 20 países para cumplir cuarentena. Uno de ellos mostró su habitación de aislamiento en Nebraska, aunque aseguró no estar infectado.

Pero también el rastreo continúa en varios países. En Concarneau, una persona fue trasladada al Hospital Universitario de Rennes, mientras otro contacto fue ingresado en el Hospital Universitario de Marsella.

En Italia, una turista británica y su pareja permanecen aislados pese a dar negativo, y un joven presenta síntomas. Y en Suecia, otro posible contacto sigue en aislamiento domiciliario.

Las autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, pero el caso ha puesto a Europa en vigilancia sanitaria reforzada ante un virus poco común y potencialmente letal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Doce sanitarios neerlandeses aislados por hantavirus tras fallos en su protocolo: hubo errores en la extracción de sangre

TENERIFE, May 10, 2026 -- Evacuation preparations are underway for the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius at the Port of Granadilla on the island of Tenerife in Spain, May 10, 2026. Spanish authorities launched an operation on Sunday to evacuate and transfer all passengers and part of the crew aboard the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius. Earlier, the vessel anchored off the Port of Granadilla on the Spanish island of Tenerife. The operation is expected to continue through Sunday a...

Publicidad

Mundo

Recuperan los cadáveres de tres mujeres en aguas frente a la localidad de Brighton, Inglaterra

Recuperan los cadáveres de tres mujeres en aguas frente a la localidad de Brighton, Inglaterra

El brote de Hantavirus activa el rastreo en cuatro continentes

La paciente francesa en estado crítico por hantavirus dispara la alerta en Europa: medidas sanitarias y rastreo de contactos

Tempos advierte de "un punto de no retorno" para las reservas de gas europeo si Ormuz no reabre en junio

El estrecho de Ormuz tensiona la economía global y frena la construcción

Publicación de Trump en redes
Donald Trump

Trump fantasea en redes sociales con hacer de Venezuela el "estado 51" de Estados Unidos"

Rescate en Nueva York
Nueva York

El agónico rescate a una mujer que amenaza con saltar al vacío desde un rascacielos: "Díganles a mis padres que los quiero"

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Donald Trump

Los puntos clave de la cumbre que Donald Trump y Xi Jinping mantendrán en Pekín

Mientras las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán siguen bloqueadas, Donald Trump viaja a Pekín donde se reunirá con Xi. Irán, la IA y Taiwán serán temas de conversación.

08 May 2026, US, Washington: US President Donald Trump speaks to reporters ahead of departing on Marine One from the South Lawn of the White House. Photo: Jen Golbeck/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Jen Golbeck/SOPA Images via ZUMA / DPA 08/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Trump

Trump se someterá a un chequeo médico tras aumentar los rumores sobre su estado de salud

El examen se realizará en el hospital militar Walter Reed. La oposición pide que se hagan públicos todos sus informes médicos.

Un parlamentario de Irán dice que Teherán podría enriquecer uranio al 90% si EEUU e Israel reactivan su ofensiva

Irán amenaza con enriquecer uranio al 90%, un nivel apto para fabricar armas nucleares, si EE.UU. o Israel lo atacan

Imagen de la mujer detenida por apuñalar a su peluquero

Una mujer apuñala a su peluquero porque no le gustó cómo le cortó el flequillo: "Me lo cortó con tijeras de afeitar"

Imagen de archivo de bastoncillos de los oídos

Una joven advierte del riesgo de usar bastoncillos de algodón tras perder la audición durante 6 años: "No me había dado cuenta de lo sorda que estaba"

Publicidad