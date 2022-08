La ONU anuncia una misión para investigar el ataque en una cárcel en Donetsk

Ya son 163 días de guerra entre Rusia y Ucrania y las noticias continúan. La última está vinculada con la ONU, que ya investiga el ataque que se ha producido en una cárcel en la región de Donetsk, en Ucrania, en el que murieron 53 reclusos entre los que se encontraban varios prisioneros de guerra.

Amnistía Internacional ha denunciado este jueves a primera hora que las tropas ucranianas están realizando tácticas de combates que ponen en peligro la vida de civiles y que violan el Derecho Humanitario al operar frecuentemente en zonas residenciales, incluidos hospitales y escuelas. La secretaria general de AI, Agnès Callamard, ha advertido a Ucrania de que "estar en una posición defensiva no exime al Ejército ucraniano de respetar el Derecho Internacional humanitario". Para la organización, existen evidencias de que el Ejército ucraniano ha lanzado ataques "desde áreas residenciales pobladas y se han establecido en edificios civiles en 19 pueblos y aldeas de las regiones".

Además, Callamard se ha manifestado respecto al revuelo que ha causado el informe, y ha acusado a los 'trolls' de las redes sociales" de estar "atacando las investigaciones de Amnistía Internacional". "Esto se llama propaganda de guerra, desinformación y mal-información. Esto no mellará nuestra imparcialidad y no cambiará los hechos", ha sentenciado la secretaria general de Amnistía Internacional a través de su cuenta de Twitter.

"Kiev puso en peligro a ciudadanos ucranianos con sus tácticas de guerra"

Asimismo, Amnistía Internacional alega en un informe que "Kiev puso en peligro a ciudadanos ucranianos con sus tácticas de guerra". Ante esta acusación, Zelenski muestra su indignación y sostiene que "la agresión contra Ucrania es invasiva y abiertamente terrorista, y no se puede tolerar que alguien haga un informe en el que víctima y agresor son supuestamente iguales".

Zelenski ha subrayado que no existe ninguna condición bajo la cual se pueda justificar un ataque ruso a Ucrania, y ha asegurado que "no se puede tolerar" que una organización realice un informe equiparando "a la víctima con el agresor". "Casi 200 edificios religiosos han sido dañados o destruidos. 900 instituciones médicas. Más de 2.200 colegios. El Ejército ruso no ha parado de atacar incluso a los monumentos a las víctimas del Holocausto, y no hay informes al respecto por alguna razón. Es inmoral", ha agregado el jefe de Estado.

En este sentido, el Jefe de Estado ucraniano ha afirmado que "si estos son informes manipuladores, entonces compartes la responsabilidad por la muerte de personas con ellos", ha añadido.