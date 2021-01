La OMS descarta llegar a la inmunidad colectiva contra el coronavirus en 2021

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que el mundo no conseguirá llegar a la inmunidad colectiva contra el coronavirus este 2021. A pesar de que la vacuna haya llegado a principios de año.

Soumya Swaminathan, la científica jefe de la OMS, asegura que no se logrará. "No vamos a lograr ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad colectiva en 2021. Incluso si ocurre en algunos países, no protegerá a las personas en todo el mundo", explicó.

Indica que es necesario más tiempo para "escalar la producción de dosis, no solo a millones, sino a miles de millones", explica. Ya son más de 40 países que han recibido las primeras dosis de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer, AstraZeneca o Moderna. Soumya Swaminathan explica que llegarán a todos los países. "Las vacunas van a llegar. Van a ir a todos los países", ha indicado.

Mejorar las precauciones contra el coronavirus

Asimismo, la científica jefe de la OMS indicó que otro de los objetivos es mejorar las prácticas preventivas respecto al coronavirus. Estas incluyen el lavado de manos, el distanciamientos social y el uso de mascarillas.

En España, las comunidades autónomas tienen sus restricciones y medidas que incluyen dichas prácticas como el uso obligatorio de la mascarilla. Estas precauciones serán necesario durante "al menos el resto de ese año" 2021.

España ha administrado el 51% de las dosis

El pasado 27 de diciembre llegaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a España. El ministerio de Sanidad ha notificado que se han administrado el 51% de las vacunas recibidas, un total de 381.565 dosis.

En España solo está disponible por el momento la vacuna de Pfizer y BioNTech, las cuales han repartido 743.925 dosis en total. Galicia es la comunidad autónoma que más dosis ha administrado con un total del 81% de las recibidas, seguida por Asturias con un 79,9%.

Los expertos de la OMS estudian el origen del coronavirus

Los expertos de la OMS investigan cómo sucedió el coronavirus y cómo se originó en China. Dicho equipo volará hasta Wuhan. El objetivo es encontrar el posible animal origen del coronavirus y sus canales de transmisión humano.

La prensa china ha indicado que el origen podría ser en alimentos congelados procedentes de otros países y no en el mercado de productos frescos en Wuhan.