Obama pide el restablecimiento eléctrico urgente tras el paso de 'Sandy'

El presidente de EE.UU., Barack Obama, afirmó que su "máxima prioridad" es el pronto restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas por el ciclón "Sandy" en la costa este del país, y pidió eliminar "trabas" burocráticas para esos esfuerzos.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Obama participó en una conferencia telefónica con el secretario de Energía, Stephen Chu; el administrador de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), Craig Fugate, y ejecutivos de empresas eléctricas.

Durante la llamada efectuada por la tarde, Obama enfatizó que "el restablecimiento del suministro eléctrico para millones de estadounidenses que se quedaron sin luz por Sandy es una máxima prioridad", indicó la Casa Blanca.

Obama visita Nueva Jersey para comprobar los daños causados

Obama también pidió que se exploren las formas en que FEMA y otras agencias federales pueden ofrecer ayuda adicional para que las compañías y gobiernos estatales puedan cumplir esa meta.

El presidente va a visitar Nueva Jersey en las próximas horas. El gobernador del estado, Chris Christie, a pesar de ser republicano, ha alabado la rápida y contundente respuesta que Obama ha dado a esta crisis y ha agradecido la decisión del presidente de desplazarse hasta la zona.

El paso del ciclón Sandy ha arrojado un saldo de al menos 40 muertos, según las autoridades, mientras que diversos medios sitúan la horquilla entre 33 a 48 fallecidos. Así, la cadena CNN reporta al menos 33 muertes confirmadas mientras que el diario The New York Times habla de 39 y The Washington Post sitúa la cifra en 48.

Los daños económicos se elevan hasta los 20.000 millones de dólares

La gran mayoría de las víctimas se produjeron en Nueva York, con 18 fallecidos confirmados por las autoridades locales, y Nueva Jersey y Pensilvania con seis cada uno, respectivamente.

El rastro dejado por Sandy incluye también más de seis millones de hogares aún sin electricidad y cuantiosos daños materiales, aunque la actividad económica y de transporte en la zona trata de recuperar su ritmo.

En la noche del martes aún había cerca de 6,6 millones de hogares sin electricidad, especialmente en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, aunque también en Connecticut, Virginia y Pensilvania. Algunos edificios de la parte baja de Manhattan seguían sin luz, pero lo más difícil y costoso se espera que sea la reapertura del sistema de metro neoyorquino debido a que el agua se había colado e inundado varias de las estaciones y túneles.

Los economistas ya han comenzado a ofrecer sus primeras estimaciones sobre los daños económicos causados por Sandy, que han ubicado en torno a los 20.000 millones de dólares, especialmente para las aerolíneas y pequeños comercios.