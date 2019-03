Obama evaluará "todas las opciones" para Ucrania si "fracasa" la diplomacia

Durante una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, a quien recibió en la Casa Blanca, Obama subrayó que los rebeldes prorrusos de Ucrania "han violado todos los compromisos" establecidos el año pasado para resolver el conflicto y acusó a Rusia de enviar "más tanques" en apoyo de los separatistas.

El presidente de EEUU, Barack Obama, también afirmó que, si "fracasa" la diplomacia para resolver el conflicto de Ucrania, evaluará "todas las opciones" disponibles, entre ellas la entrega de armamento al Gobierno de Kiev, aunque añadió que todavía no ha tomado una decisión al respecto.

Obama dijo que habló sobre esta cuestión con la canciller alemana, Angela Merkel, con quien compareció en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, y que mantendrá consultas con otros países aliados antes de tomar una decisión.

Merkel no apoya la vía militar en Ucrania, pero respetará la decisión de EEUU

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo hoy que no apoya una solución militar al conflicto de Ucrania, pero su alianza con Estados Unidos se mantendrá "sólida" incluso si el Gobierno estadounidense decide entregar armamento a Kiev. "No veo una solución militar a este conflicto", dijo Merkel en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Barack Obama.