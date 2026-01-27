Trump intenta zanjar la crisis en Minneapolis cambiando a su 'perro de presa' por un perfil más político

Bovino, al frente de la ofensiva migratoria en la ciudad desde junio, será reemplazado tras semanas de despliegue federal que desataron una ola de protestas masivas por las detenciones y las muertes de dos ciudadanos estadounidenses en el último mes.

El sábado, un agente bajo su mando disparó a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, mientras que, dos semanas antes, Renee Nicole Good, poeta y madre de tres hijos, fue asesinada por otro agente del ICE. Ambos incidentes fueron grabados por los manifestantes, evidenciando diferencias con la versión oficial de la administración Trump.

Voces críticas entre los republicanos

Senadores y aliados del presidente, entre ellos Lindsey Graham, han manifestado su preocupación por el impacto político de la operación. Además, el candidato republicano a gobernador de Minnesota, Chris Madel, ha anunciado su retirada por lo que considera una "represalia" del partido hacia los ciudadanos de Minnesota.

De un perfil polémico a otro político

Todo apunta a que Bovino regresará a El Centro, California, mientras que Homan, descrito por Trump como "duro pero justo", asumirá el mando con instrucciones de coordinarse estrechamente con el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz. Trump sostuvo conversaciones conciliadoras con ambos, asegurando que estaban "en una sintonía similar".

Cambio de estrategia de Trump

El relevo refleja un cambio de estrategia: reducir la visibilidad militar y priorizar la dimensión política y mediática de la operación migratoria, buscando mantener el tema como bandera de campaña sin generar rechazo entre sectores clave. Minneapolis espera ahora la llegada de Homan y una posible reducción del despliegue federal, en un intento de calmar la tensión social acumulada durante las últimas semanas.

