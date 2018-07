Un niño con Síndrome de Down conquista a los internautas con un vídeo en la peluquería

Un niño australiano se ha ganado la simpatía de todos los internautas que han visto un vídeo en el que sale cortándose el pelo.

Parker Myles, un niño de 3 años de Brisbane con Síndrome de Down, normalmente se portaba mal cuando iba a la peluquería y ni si quiera aceptaba sentarse en la silla. Pero la última vez que acudió a cortarse el pelo, la madre de Parker, Kat Abianac, grabó a su hijo pasándoselo muy bien en la peluquería iBarber.

En el vídeo, el pequeño comienza a mirarse en el espejo y a sonreír, como si le empezara a gustar lo que veía. "Parker no habla mucho todavía, pero eso no significa que no te haga ver lo que está pensando", explica su madre al medio Daily Mail de Australia.

El pequeño ganó un concurso para representar a una marca de ropa para la que incluso ha desfilado y además tiene una página de Facebook donde cuenta con más de 20.000 seguidores.

Pese a ello, algunas cosas son más difíciles para este pequeño por lo que su madre se esfuerza para tratar de hacerle la vida más fácil. "Antes de cortarle el pelo le pongo esencias de aceites en los pies para que centre en eso su atención y le pongo vídeos en YouTube para distraerle", explica su madre.