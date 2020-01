Un niño con síndrome de Asperger escribe un emotivo poema en el que cuenta cómo se siente

La Asociación Nacional de Autismo de Reino Unido ha publicado un emotivo poema que ha convertido en viral entre los usuarios de Facebook.

La madre de Benjamin, un niño de diez años con síndrome de Asperger, compartió el poema que su hijo tuvo que escribir para el colegio y que se titulaba 'I Am' (Yo soy).

El síndrome de Asperger es un trastorno que que aunque se considera dentro de los Trastornos del Espectro Autista, es diferente a esta enfermedad. La persona afectada tienen dificultades en la interacción social y en la comunicación de gravedad variable, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas.

El poema dice así: "Soy raro, soy nuevo. Me pregunto si tú también lo eres. Oigo voces en el aire, veo cosas que tú no, y eso no es justo. Quiero no sentirme triste. Soy raro, soy nuevo. Pretendo que tú también lo seas. Me siento como un niño en el espacio exterior. Toco las estrellas y me siento fuera de lugar. Me preocupa lo que puedan pensar los demás. Lloro cuando la gente se ríe, hace que me encoja. Soy raro, soy nuevo. Ahora entiendo que tú también lo eres. Yo digo: 'me siento como un náufrago', sueño con el día en que eso esté bien. Trato de encajar, espero hacerlo algún día."