Un niño de dos años pierde una de sus orejas después de que una rata se la arrancara

Un niño pequeño se ha quedado sin oreja después de que una rata enorme le arrancara parte del cartílago. Cuando el pequeño de dos años se dio cuenta del hecho, quedó paralizado de miedo en la cama de su vivienda en Le Havre, Francia.

El pequeño, llamado Ismael, fue encontrado por sus padres. Según sus progenitores, el niño de dos años estaba cubierto de sangre y excrementos de rata. Cuando lo encontraron en ese estado, sus padres decidieron grabar la escena: en la cama de Ismael podían observarse manchas de sangre. Asimismo, su hijo estaba gravemente herido y ahora, está recuperándose de las heridas sangrientas que le provocó la rata.

Tras el ataque, trasladaron al pequeño al hospital ya que contaba con graves lesiones en la oreja, en la cara y en las manos. No obstante, y pese a la gravedad de las lesiones, los medios locales informaron que al ver la rata, el niño se paralizó de miedo y no gritó durante ese ataque inicial.

Tal y como relató Amel, la madre del niño, su hijo también tenía ampollas en la mano, los ojos morados y moretones. Amel aseguró que no deseaba "ni a su peor enemigo que encontrara a su hijo en el mismo estado" que ella encontró al suyo.

La rata del "tamaño de un gato" seguía en la habitación después del ataque

Cuando el menor se encontraba recuperándose en el hospital, su padre decidió instalar una cámara en la habitación del niño. Al poco tiempo de instalarla, sus padres vieron una rata "del tamaño de un gato" arrastrándose por la habitación. Después de verla, no dudaron en capturarla y sacrificarla.

El pequeño continúa en estado crítico por graves heridas

Ismael permanece en estado crítico en el hospital, donde sufre una grave infección en la mano. Tal y como han detallado fuentes sanitarias, los médicos están considerando un injerto de piel o una reconstrucción de oreja.

Por el momento, su familia se ha alojado de forma temporal en un hotel en las inmediaciones del hospital donde su hijo sigue recuperándose.

Varios vecinos han visto ratas en su barrio

Los residentes de la urbanización donde vive Ismael y sus padres están indignados. Son varios los vecinos los que aseguran que llevan mucho tiempo quejándose de esta problemática.

Un vecino de la zona aseguró a varios medios franceses que ven las ratas "durante el día, correteando por las terrazas y los pasillos" e incluso, "algunas entran en los apartamentos en cuanto se abre la puerta".

Otra vecina, muy cercana a la familia del menor herido, ha afirmado que se han presentado varias quejas para solucionar el problema de las ratas pero no se ha hecho nada para solucionar esta situación. Asimismo, añadió que "el propietario de la urbanización sabe que el edificio está en ruinas" y aún así, "no ha hecho nada", concluyó.