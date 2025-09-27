Cuarto día de apagón en la central nuclear de Zaporiyia: La planta depende de sus generadores de emergencia

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha alertado de que la central nuclear de Zaporiyia, lleva cuatro días desconectada del suministro eléctrico. Esta central, que está desde hace cuatro años bajo ocupación rusa, depende de sus generadores de emergencia. Tal y como escribió Sibiga en la red social X, "se trata del décimo apagón causado en la planta por los rusos".

Además, el ministro de Exteriores ha acusado a Rusia de construir 200 kilómetros de líneas eléctricas con el objetivo de "robar" la central para conectarla a la red rusa. Para Sibiga, ese intento ruso de "reconectar la central de Zaporiyia" podría suponer graves riesgos. Según el ministro de Exteriores, "Moscú está intentando activamente reclutar al Organismo Internacional para la Energía Atómica y justificar su robo de la central de Zaporiyia".

Si se diera ese escenario, podría existir un "colapso irreversible del orden nuclear pacífico creado por el Organismo Internacional para la Energía Atómica". En ese sentido, desde el Gobierno ucraniano piden que la planta nuclear de Zaporiyia sea devuelta a Ucrania, puesto que es "su legítima propietaria".

