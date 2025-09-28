Polonia cierra su espacio aéreo como medida "preventiva" por los ataques rusos en Ucrania

Polonia ha cerrado de forma temporal el espacio aéreo cerca de las ciudades sudorientales de Lublin y Rzeszów debido a "actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado". Así lo ha informado el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24. Las Fuerzas Armadas polacas afirman que han enviado aviones para garantizar la seguridad del espacio aéreo después de los últimos ataques aéreos rusos contra Ucrania.

"En relación con la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa que está llevando a cabo ataques en el territorio de Ucrania, aviones polacos y aliados han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo", ha explicado el Ejército en una publicación en X. Según indican se trata de acciones "preventivas" y destinadas a garantizar la seguridad del espacio aéreo.

Señalan que estas actuaciones se han llevado a cabo "de acuerdo con los procedimientos aplicables" y activando todas "las fuerzas y recursos a su disposición". Como parte de la operación, las autoridades militares polacas han reforzado asimismo la vigilancia en las regiones fronterizas para dar seguimiento a la situación actual y mantiene "sus fuerzas y recursos subordinados listos para una respuesta inmediata".

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ha incidido en que las acciones emprendidas por la aviación polaca y aliada han sido estrictamente de carácter defensivo y preventivo, poniendo el foco en la disuasión de posibles amenazas.

Duros ataques en Ucrania

Durante esta madrugada Kiev ha sufrido un intento ataque con drones y misiles, que ha causado la muerte de al menos tres personas. En Zaporiyia, situada en el sureste del país, el gobernador Ivan Fedorov ha informado que una escuela ha resultado dañada y un edificio de gran altura ha ardido tras el impacto de los proyectiles, dejando al menos cuatro personas heridas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado a través de Telegram de que durante esta misma noche ha interceptado un total de 41 drones ucranianos.

