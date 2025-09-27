Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rusia advierte a la OTAN y a Europa: "Cualquier agresión contra nuestro país tendrá una respuesta contundente"

Lo ha dicho este sábado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Sergei Lavrov

Sergei LavrovEFE

Tania Taboada
Publicado:

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió este sábado a la OTAN y a la Unión Europea que "cualquier agresión contra mi país se enfrentará a una respuesta contundente".

"Rusia está siendo acusada de casi planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente Vladimir Putin ha desmentido repetidamente estas provocaciones", declaró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Advertencia OTAN

Las declaraciones de Rusia llegan días después de que la OTAN lanzara una advertencia a Moscú, diciendo que utilizaría todos los medios para defenderse de cualquier nueva violación de su espacio aéreo tras el derribo de drones rusos sobre Polonia a principios de este mes y el informe de Estonia de una intrusión de aviones de combate rusos la semana pasada.

El incidente del 10 de septiembre en Polonia fue el primer enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia desde que comenzó su invasión a gran escala de Ucrania a principios del año 2022.

Estonia manifestó que tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en su espacio aéreo durante 12 minutos el viernes sin autorización, una acusación que el Kremlin ha rechazado.

Los incidentes causaron consternación generalizada entre los líderes de toda Europa, planteando interrogantes sobre la preparación de la OTAN frente a la creciente agresión rusa.

