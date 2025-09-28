Moldavia acude a las urnas ante el miedo de la intromisión rusa

Los colegios electorales de Moldavia abrieron hoy a las 07.00 hora local para dar inicio a la votación en unas decisivas elecciones parlamentarias que determinarán el rumbo de la política exterior de esa antigua república soviética para muchos años.

En total se instalaron para los comicios 1.943 mesas de votación y en el extranjero fueron habilitados 301 colegios electorales, 2 de ellos en Rusia.

La Comisión Electoral Central ha preparado 2,8 millones de papeletas para la votación dentro del país y 864.000 para los colegios en el extranjero.

El Parlamento moldavo, unicameral, está compuesto por 101 diputados. A estos mandatos hoy aspiran 14 partidos, 4 bloques y 4 candidatos independientes.

Las encuestas

De acuerdo con una de las últimas encuestas, el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), que promueve el ingreso del país en la Unión Europea, obtendrá el 28,6% de los votos en los comicios de hoy. Mientras, el Bloque Electoral Patriótico, partidario del acercamiento a Moscú, recibiría el 13,9 % de los apoyos.

También tiene posibilidades de entrar en el Parlamento Nuestro Partido, del excandidato presidencial Renato Usatii, con 5,1 % de los sufragios.

A falta de encuestas a pie de urna, los primeros resultados oficiales serán ofrecidos por las autoridades electorales del país después de las 21.00 horas.

