Mata a sus padres y admite el crimen en una entrevista: "Estrangulé a mi padre con la mano y a mi madre con una cuerda"

Un hombre de Nueva York ha sido detenido mientras se encontraba en una entrevista para un canal de televisión estadounidense. En dicha entrevista, el hombre declaró que había matado a sus padres ancianos y había enterrado sus cuerpos en el patio trasero de su vivienda.

El hombre detenido, Lorenz Kraus, declaró a Greg Floyd, periodista del canal CBS6, en una entrevista emitida el pasado 25 de septiembre que estranguló a su padre con la mano y a su madre con una cuerda hace nueve años. Según aseguró Kraus, hizo esta atrocidad porque estaba "cumpliendo con su deber como hijo".

Tal y como aseguró Kraus en la entrevista, "cuando mi padre murió, mi madre puso su cabeza sobre su pecho y, después de unas horas, la maté". Según el detenido, en un inicio negó los asesinatos y citó la Quinta Enmienda. Precisamente, la Quinta Enmienda de los Estados Unidos recoge que una persona tiene el derecho a no testificar cuando la han acusado de haber cometido un delito.

Este hombre, de 53 años, dijo que había cometido el crimen porque sus padres tenían discapacidades físicas y enterró a las víctimas unos días después para encubrirlo. Tal y como le dijo a Floyd, tenía una gran "preocupación" por el "sufrimiento" de sus padres.

La Policía de Albany encontró los restos de sus padres en el patio trasero de su casa

La cadena de televisión CBS6 informó que Kraus envió una carta al canal de noticias poco después de que el jefe de Policía de Albany, Brendan Cox, anunciase en una conferencia de prensa que los restos que podrían pertenecer a los padres de Lorenz, Franz y Theresia Kraus, estaban en el patio trasero de una casa en Albany.

La investigación comenzó el 23 de septiembre, cuando la Policía presentó una orden de registro en la casa de Crestwood Court en relación con presuntos delitos financieros, tal y como indicó en un comunicado el Departamento de Policía de Albany.

Durante ese registro, los investigadores descubrieron que los residentes, Franz y Theresia, quienes deberían contar con 92 y 83 años, no habían sido vistos ni se sabía nada de ellos desde hace años, según detallaron los agentes. Cuando preguntaron a varios vecinos de la zona por estas dos personas, solo una vecina afirmó que Lorenz, en realidad, estaba cobrando las prestaciones de la Seguridad Social de sus padres y utilizaba los fondos para su "uso personal".

Pasado un día desde que comenzó la investigación, las autoridades encontraron restos sospechosos de pertenecer a la pareja en el patio trasero de su hogar.

Asimismo, el jefe de Policía de Albany aseguró a la prensa que las autoridades continúan trabajando para identificar de forma oficial los restos de la pareja.

Lorenz fue arrestado después de realizar la entrevista

Lorenz Kraus fue arrestado frente a la cadena de televisión CBS6 después de la emisión de la entrevista. Una vez detenido, fue acusado de dos cargos de asesinato y de ocultación del cadáver.

Fue procesado ante el Tribunal Penal de la Ciudad de Albany y se declaró inocente, tal y como declaró CBS6. Por el momento, se desconoce si Lorenz ha contratado a un abogado para que lo represente.