Donald Trump anuncia un despliegue de militares en Portland ante las protestas

El presidente de Estados Unidos denuncia que las instalaciones de control migratorio están "bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas".

Tania Taboada
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, ante las protestas registradas en los alrededores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Mediante la red social de su propiedad, Truth Social, el mandatario estadounidense comunicó: "A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE".

El republicano acusó que dichas instalaciones están "bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos".

El pasado lunes 22 de septiembre, el republicano designó a Antifa (colectivos antifascistas y antirracistas situados en el ala radical de la izquierda en Estados Unidos) como una "organización terrorista nacional" y la definió como un grupo "de carácter militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y el sistema legal".

Según informa CNN, la Casa Blanca, al ser consultada al respecto, no especificó qué tipo de tropas serán enviadas y las implicancias de la frase "toda la fuerza".

Cuarta orden

La reciente orden de Trump es la cuarta de este tipo. Anteriormente, había ordenado despliegues de tropas en Los Ángeles, Washington DC y Memphis ante manifestaciones contrarias a su política migratoria y episodios de violencia. Portland, en particular, fue descrita esta semana por Trump como "un ejemplo de anarquía", luego de días de protestas en una de las sedes de ICE.

Por su parte, el alcalde de Portland, Keith Wilson, se opuso al despliegue de militares. "Como otros alcaldes del país, no he pedido, y no necesito, intervención federal", manifestó.

Mundo

