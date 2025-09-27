Vídeo: Un coche bomba explota frente a una cárcel de Ecuador

Un coche bomba explota frente a la puerta principal de la cárcel de Guayaquil, una de las prisiones más grandes de Ecuador. El suceso se produce un día después de que el director de este centro penitenciario saliese ileso de un intento de asesinato a manos de sicarios.

La explosión se produjo alrededor de las 20:15 hora local sin que aparentemente haya causado víctimas y ha quedado registrada en una cámara de vigilancia situada frente al acceso principal a la prisión, que incluso captó la huida del conductor que dejó el coche bomba.

En las imágenes se observa como una camioneta todoterreno llega a los exteriores de la entrada de las instalaciones en dirección contraria y, a escasos metros de la puerta, se produce una repentina explosión que parece sorprender al conductor, quien salta del vehículo todavía en marcha.

