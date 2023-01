Una niña pelirroja, apuñalada con unas tijeras por un compañero de clase que se burlaba de su color de pelo

Daisy Andrew, una niña pelirroja de 13 años, fue apuñalada con unas tijeras en la escuela por un niño que se burlaba de su color de pelo. La pequeña acabó con dos heridas de 15 milímetros de profundidad en las piernas después del ataque, que ha tenido lugar a este mismo martes en colegio Homewood en Kent, Reino Unido.

Apuñala a una compañera con unas tijeras por ser pelirroja

El padre de la víctima, Robin Andrew, asegura que un compañero se estaba burlando de su pelo rojo mientras ella estaba con un grupo de amigos durante el recreo. "Ella le dijo que se fuera porque normalmente no deja que cosas así la molesten", explica, en declaraciones recogidas por el medio británico Daily Mail.

Según el relato del padre, después de pedirle que se fuera se dio la vuelta, pensando que se había ido. Sin embargo, el chico sacó unas tijeras y se las clavó en la parte posterior de la pierna en dos ocasiones. "La sangre estaba por todas sus medias y llenó su zapato", recuerda Robin.

Los padres exigen medidas al colegio

Daisy, después de la revisión por parte de la enfermera del colegio y llamar a la madre de la pequeña, esta fue trasladada al Hospital William Harvey, en Ashford. Desde el ataque del martes, la menor se ha quedado con una leve cojera.

Los padres están muy preocupados por lo sucedido y no entienden cómo se ha podido dar un suceso de estas características en un colegio. Aun así, consideran que no ha sido culpa del centro, aunque exigen medidas para que no vuelva a ocurrir y, sobre todo, para que Daisy pueda volver al colegio sin miedo. "Debería poder ir a la escuela y sentirse segura", expresa Robin.

Desde la escuela transmiten que el incidente no fue para tanto y que se ha magnificado en redes sociales, aunque no buscan "minimizar el impacto de la víctima". Un portavoz del centro ha dicho que las acciones del niño fueron "claramente inaceptables" y que los jefes del colegio están investigando más antes de tomar cualquier medida disciplinaria. Además, ha confirmado que llamaron a la Policía, aunque esta no se personó en el recinto.