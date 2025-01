Nicolás Pascual de la Parte, ante la política migratoria de Trump: "Esto no se resuelve con medidas represivas ni con control de fronteras"

El Gobierno de EEUU ha empezado a enviar soldados a la frontera con México. La avalancha de órdenes ejecutivas de Donald Trump, nuevo inquilino de la Casa Blanca, es una realidad. Desde el cierre de fronteras hasta la salida de EEUU de la OMS. La inmigración se ha colocado como uno de los principales temas de debate en las campañas electorales. En el debate digital '¿Lo Hablamos?', los eurodiputados invitados han abordado la inmigración y aportan su visión a la hora de plantear el tema.

Nicolás Pascual de la Parte, eurodiputado del Partido Popular Europeo y exembajador ante la OTAN, y Lina Gálvez, eurodiputada de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, se han mostrado de acuerdo en que la inmigración es uno de los temas fundamentales. No solo para Estados Unidos, sino también para Europa. "Lo estamos viendo por ejemplo ahora durante la campaña electoral en Alemania, que se ha convertido en el tema central. Cómo controlar los flujos de inmigración descontrolados que provocan todo tipo de desequilibrios dentro de la sociedad alemana. El abuso del estado del bienestar, a veces incluso inseguridad en las calles. Se está convirtiendo en un tema fundamental en todos los países occidentales", expone Pascual de la Parte.

El eurodiputado popular señala que "más que un problema yo lo podría ver como una oportunidad". "La inmigración no es un problema. La inmigración en EEUU, que es un país que se ha hecho a base de inmigración. Quien tiene que celebrar la inmigración porque está en su ADN son los Estados Unidos. Pero también en Europa. La inmigración es necesaria pero tenemos que regularla y hacerlo de una forma razonable para que nos beneficien a todos, a los países de origen, a los países de tránsito y a los países de acogida. Eso exige muchas políticas de integración, de gestión de flujos migratorios, de ayuda al desarrollo para que no sea necesario que esta gente se juegue la vida dejando sus países viniendo a Europa", agregaba.

Por su parte, Lina Gálvez ha manifestado que "las medidas que adopta Trump son medidas deshumanizadoras y muy injustas". "Hemos visto que, al mismo tiempo que indultaba a personas que atentaron contra el Estado de Derecho, que atentaron contra la soberanía el 7 de enero, está encarcelando a personas que el único delito que han cometido es no nacer en EEUU y que en muchos casos están trabajando sus impuestos allí. Eso no va a parar las migraciones. Ni allí n ni aquí, porque migraciones ha habido a lo largo de toda la historia. Las personas siempre se han movido para mejorar sus condiciones, para salir de situaciones de guerra, de hambruna. Por tanto es que hay que regularlo bien. Hay que hablar a la población francamente".

¿Cómo afrontar la situación de los inmigrantes?

Pascual de la Parte esgrime que es un problema que "hoy día en este espacio-tiempo no vamos a resolver, pero se ha situado con derecho propio en el centro de gravedad de todas las campañas electorales". "Las soluciones que da Trump no son las que yo adoptaría. La inmigración no solo se resuelve con medidas represivas ni con medidas de control de fronteras. Hay que introducir una estrategia a largo plazo que integre elementos sociales, políticos, económicos desde el origen del estado donde procede la inmigración", comenta.

"No se va a cambiar la inmigración. La gente cambia, la gente busca mejores oportunidades para sus hijos, para sus cuestiones de vida. Es un fenómeno que tenemos que regular porque si no va a ser pasto para los políticos populistas y las fuerzas populistas de extrema y de izquierda", apostillaba el eurodiputado popular.

Gálvez agrega que "todos los estudios que sabemos es que la gran mayoría de migrantes aportan más de lo que reciben. En muchos casos porque en situaciones de regularidad ni siquiera están recibiendo ese estado de bienestar mientras que aportan impuestos. Por ejemplo, impuestos indirectos. Esto ha sido así a lo largo de la historia. Hacen trabajos que muchos europeos o norteamericanos no están dispuestos a hacer".

"Muchos de los que tienen los discursos más incendiarios, más deshumanizantes, contra la inmigración son los mismos que luego posiblemente estén contratando a esas personas sin ningún tipo de seguro, con altas dosis de explotación. Hay que hablar con pedagogía para que la ciudadanía entienda lo que aportan esas personas, siempre y cuando se les integre, haya movimientos ordenados de migración", relataba la eurodiputada socialista.

