Lina Gálvez, eurodiputada del PSOE, sobre la amenaza de Trump con los aranceles: "Puede usarlos como arma geopolítica para minar la unidad de Europa"

Donald Trump regresa a la Casa Blanca y amenaza con imponer aranceles a los productos extranjeros, entre ellos, a los españoles, para "enriquecer" a los estadounidenses.

El republicano había prometido imponer aranceles del 60% a las importaciones chinas, un 25% a las de Canadá y México y entre un 10% y un 20% al resto del mundo, incluida la Unión Europea. De momento, aunque no ha dado más detalles, contempla imponer aranceles del 10% para China por el flujo de fentanilo.

La inquietud empieza a aflorar en el Parlamento Europeo. Por ello, Antena 3 Noticias ha viajado a Estrasburgo (Francia), una de las sedes de la Cámara comunitaria, para organizar una nueva edición del debate '¿Lo Hablamos?'.

Durante el encuentro han intervenido los eurodiputados Nicolás Pascual de la Parte (PP) y Lina Gálvez (PSOE) y, entre otros temas como bulos, IA..., se ha abordado el tema de los aranceles tras el cambio de Gobierno en Estados Unidos.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, enviaba este miércoles "un mensaje de tranquilidad" ante la posibilidad de que el presidente de EE.UU imponga aranceles a países de la UE y abogaba por una respuesta comunitaria.

"La amenaza arancelaria siendo grave, no es lo más grave", comenta el eurodiputado 'popular'. "A mi juicio, el impacto económico más fuerte que puede haber en las relaciones económicas entre Estados Unidos y Europa es la reducción drástica del Impuesto sobre Sociedades", añade.

Actualmente, la tasa se encuentra en torno al 30% y Trump ha prometido reducirla al 10% y "eso supone que si Estados Unidos se convierte en un imán, una aspiradora de inversión internacional, y de empresas europeas que se vean tentadas de emigrar a Estados Unidos para beneficiarse de esas ventajas fiscales".

"Si además contamos que en Estados Unidos el precio de la energía es un tercio del precio de la energía en Europa, ¿cuántas miles de empresas alemanas, francesas o españolas no se van a trasladar a EE.UU para beneficiarse de esas ventajas fiscales. Y entonces es cuando vienen esos aranceles, para compensar la caída de ingresos fiscales que va a suponer la reducción del Impuesto de Sociedades necesita los aranceles a las importaciones para financiar el hueco fiscal que deja. Por tanto, los aranceles no han de ser mirados exclusivamente como una amenaza geopolítica, sino como una forma de cuadrar las cuentas internas fiscales de Estados Unidos", explica.

La eurodiputada socialista, Lina Gálvez, también comparte la visión de que los aranceles son una forma de "cuadrar las cuentas". "Va a depender mucho de como diseñe esos aranceles (...) Saben que puede haber un beneficio para el país que pone los aranceles a corto plazo, pero se sabe que claramente que a medio plazo no es beneficioso para el país que porta los aranceles porque de alguna manera se aísla, se recorta", afirma Gálvez.

Otra de las posibilidades que apunta la eurodiputada del PSOE es que Donald Trump use los aranceles de forma "geopolítica". "De decir, como con Meloni me llevo bien, a la mortadela no le pongo aranceles, pero sí que se lo pongo al aceite de oliva. Eso es primar el daño frente al propio beneficio. Es un arma geopolítica", dice.

"¿Cómo puede usar ese arma geopolítica dentro de Europa? Para minar la unidad de la Unión Europea. Estos es, para mi, casi lo que más me preocupa porque ahí no lo estaría haciendo como un motivo directo económico de compensar los beneficios, sino como un arma geopolítica para minar la unidad de Europa. Esto me preocupa mucho", añade Lina Gálvez.

