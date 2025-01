La UE, el escudo que puede frenar los ataques de Donald Trump a España: "Va a ladrar, pero con sordina"

Donald Trump ya reposa, de nuevo, en la Casa Blanca. Tras el 'Inagurational Day', en español toma de posesión, el reelegido presidente de los EEUU ha aprovechado su primer día para lanzar una serie de avisos al resto del mundo de los cuatro años que nos espera.

La ceremonia fue un baño de masas para el mandatario de 78 años. Las bajas temperaturas forzaron un cambio de escenario y el acto se desarrolló en la rotonda del Capitolio, bajo techo, en lugar de frente al edificio que alberga el Poder Legislativo de Estados Unidos. Pero eso no impidió que alrededor de 20.000 personas lo bendijesen en su segunda temporada.

Desde la Newsletter de Antena 3 hablamos con Rafael Calduch, Catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela, para entender cómo puede afectar a nuestro país la "segunda era Trump".

Había avisado y cumplió su palabra, y en su primer día borró parte del legado de Joe Biden sin despeinarse. Con la firma de decenas de decretos, entre ellos la salida de EEUU de la OMS o del Acuerdo de París, no solo tuvo advertencias para la política nacional. También tuvo detalles con España. Al ser preguntado en el Despacho Oval sobre la aportación de menos del 5% a la OTAN, el republicano aseguró que España formaba parte de los BRICS. España es una nación BRICS. ¿Sabes qué es una nación BRICS? Lo descubrirás. Si los países BRICS quieren hacer eso, está bien, pero impondremos al menos un arancel del 100% a los negocios que hagan con Estados Unidos", espetó Trump.

Las siglas de los BRICS hacen referencia a las iniciales de los países que conformaron en un principio este grupo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hay quienes creen que la "S" final pudo llevar al político a error y pensar que era por 'Spain'.

Calduch, sin embargo, considera que fue "una declaración muy intencionada. Si uno se atiene a la literalidad de lo que dijo, y como lo dijo, lo cierto es que a él le preguntan sobre el gasto de defensa en la OTAN, por lo tanto, la referencia de la pregunta tiene que ver con los países aliados y él elude responder a esa pregunta y contesta con otra cosa. Contesta diciendo que España está en los BRICS. ¿Qué quiere decir que está en los BRICS? ¿Significa que él no sabe quiénes forman parte de los BRICS? Yo creo que sí lo sabe. Lo que está queriendo dejar claro es: Primero, que no quiere contestar a la pregunta del gasto de defensa, porque sabe que es una cuestión que va a generar polémica entre los aliados. Segundo, con respecto a España, la situó en los BRICS porque es muy probable que en las relaciones bilaterales la trate como a los BRICS, pero no porque no sepa quiénes son los BRICS".

Pedro Sánchez ya ha contestado a Donald Trump. Desde Moncloa han recordado al estadounidense que España es el décimo mayor contribuyente de la OTAN y que, además, está comprometida a alcanzar el 2% de gasto del PIB en defensa para 2029. El catedrático de Relaciones Internacionales añade que, además, hay que tener en cuenta que "la modificación del 2% al 5% del PIB en gasto de defensa es una decisión que, para que sea equivalente a la que hay ahora, tiene que adoptarse por todos los países miembros de la OTAN. La iniciativa puede realizarla EEUU, pero al final son los 28 países los que deciden si se aumenta o no", y añade: "Trump es perfectamente consciente de que esto va a generar polémica. ¿Qué tiene que hacer España? De momento cumplir con el 2% y cuando cumpla con el 2% estará en condiciones de plantearse y debatir y apoyar, o no, la propuesta del 5%".

En solo unas horas todo apunta a que el escenario que tendremos por delante en esta nueva legislatura será el de la confrontación más que el de la cordialidad. Calduch apunta "que incluso con el gesto de a quién ha invitado y a quién no en el acto de posesión está claro que las relaciones bilaterales entre España y EE. UU. se van a ver deterioradas por parte de la administración Trump". Pedro Sánchez no fue invitado al 'Inagurational Day' y en representación de España acudió la embajadora en Washington, Ángeles Moreno. Lo cierto es que esta es la primera vez que acuden mandatarios extranjeros a la toma de posesión del presidente de EE.UU. Hasta ahora el resto de los países estaban representados por los cuerpos diplomáticos por motivos de seguridad.

Sin embargo, esta tensión que se vaticina entre España y EEUU, advierte Calduch, no afectará a las relaciones multilaterales y añade: "Ese distanciamiento diplomático en las relaciones bilaterales tiene límites. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista estratégico, por ejemplo las bases españolas que está utilizando EEUU son clave desde el punto de vista de defensa de EEUU, por tanto, tampoco puede llegar a un enfrentamiento abierto con la administración española porque eso lesionaría intereses que son importantes desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos y, ya hemos visto, que la seguridad nacional, aunque Trump la interpreta de una manera muy norteamericana, pero sigue siendo importante en su agenda".

¿Qué quiere decir el profesor con que las relaciones multilaterales no se verán afectadas? Pues pasa por entender que algunas de las amenazas que lanza Trump, como por ejemplo la subida de aranceles a los productos importados, tienen doble lectura. "A diferencia de lo que pueda hacer con México u otros países, en el caso de España, España forma parte de la UE y todo lo que tiene que ver con el comercio es competencia exclusiva de la UE, por lo tanto, las medidas de aranceles, incluso aunque se adopten con respecto a productos especialmente importantes en la exportación española como puede ser la aceituna o el aceite, la administración Trump sabe que al adoptar esas medidas las está adoptando frente a la UE no solo frente a España y, por tanto, cabe que la administración europea represalie, como ya ocurrió en la administración Trump anterior, con medidas arancelarias contra productos norteamericanos que exportan a la UE. Es decir, no es tan fácil como decir, como está haciendo con respecto a Canadá o México. Aquí no puede poner aranceles específicos para España, puede ponérselos a productos principalmente fabricados en España, pero tiene que saber que la medida la está adoptando frente a la UE, por tanto, contra los 27 países de la UE", aclara Calduch.

¿Será Israel otra lanza de conflicto entre España y EEUU? El profesor cree que "las relaciones conflictivas que está teniendo España con Israel van a repercutir" entre Moncloa y la Casa Blanca, pero lo harán de forma "indirecta". Y puntualiza Calduch, "¿por qué digo de manera indirecta? Porque hay un lobby muy importante judío en EE. UU. y Trump se apoya en ese lobby". Yo creo que son significativas en la medida que ya ha dicho nos va a considerar como los BRICS, más que aliados, nos va a considerar como rivales en las relaciones bilaterales".

Rafael Calduch cree que habrá enfrentamiento, pero que será limitado. "Va a ladrar, pero va a ladrar con sordina porque repito, hay intereses estratégicos de seguridad norteamericana que nosotros como aliados bilaterales, no solo como miembros de la OTAN, porque tenemos un pacto de alianza bilateral con EE.UU., le estamos garantizando y, por tanto, el enfrentamiento va a ser limitado, va a ser evidente y, lo diré de otra manera, va a ser más mediático y más formal que real porque hay límites a ese enfrentamiento".

