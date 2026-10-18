Donald Trump muestra su apoyo total a Netanyahu para las elecciones israelíes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de cara a las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 27 de octubre.

El mandatario estadounidense ha defendido la continuidad de su homólogo israelí, y ha destacado su actuación frente a las dificultades políticas, tanto dentro como fuera del país. El presidente estadounidense ha definido al presidente israelí como "fuerte, valiente y brillante", y ha destacado la oposición a la que se ha enfrentado durante su mandato. "Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante, frente a una oposición, incluso la proveniente del propio Israel", ha apuntado en su red social Truth.

La respuesta de Netanyahu

Netanyahu ha respondido al mensaje agradeciendo públicamente el apoyo de Trump mediante una publicación en la red social X. En ella, ha subrayado la importancia de la colaboración entre ambos dirigentes, y ha afirmado que juntos "completarían su misión". "Gracias al presidente Trump por el enorme apoyo en las elecciones. Juntos hicimos cosas grandes y juntos —en los próximos dos años— completaremos la misión y eliminaremos el núcleo iraní", ha apuntado.

El respaldo también ha sido celebrado por miembros del Gobierno israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha relacionado en su cuenta de X la cooperación entre Washington y Jerusalén, con la ofensiva de Irán, y ha defendido que la "continuidad" de Nertanyahu permitiría mantener la coordinación militar entre ambos países. Katz considera que el apoyo estadounidense constituye un mensaje relevante para la seguridad futura de Israel.

"Saludo el mensaje de apoyo inequívoco del presidente de EEUU Donald Trump, al primer ministro Benjamin Netanyahu en las próximas elecciones en Israel, expresando una enorme apreciación por su liderazgo durante los últimos tres años —y con el argumento de que solo Netanyahu podrá continuar la cooperación histórica entre ellos y entre las FDI y el ejército de EEUU— para completar los objetivos de la campaña contra Irán", ha afirmado en X.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha calificado a Trump como "uno de los principales aliados internacionales de Israel". Aunque ha recordado que la decisión electoral corresponde a los ciudadanos israelíes, y ha defendido la importancia de tener en cuenta la posición del presidente estadounidense.

Las elecciones del 27 de octubre se presentan como una cita decisiva para el futuro político del país. Según las estimaciones mencionadas en la información publicada, la coalición de Netanyahu mantiene una posición similar a la de su rival, Gadi Eisenkot.

La intervención de Trump añade un componente internacional a la campaña electoral, y pone de relieve la estrecha relación entre ambos dirigentes, especialmente en un contexto marcado por las tensiones regionales y el conflicto con Irán.