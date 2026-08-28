Muere Eduardo 'El Polaco', el influencer que creó un refugio para animales maltratados

Eduardo Groh Riemersma, conocido popularmente como 'El Polaco', ha muerto a los 49 años tras sufrir un accidente de moto en la ciudad argentina de Santiago del Estero. El creador de contenido era conocido por su trabajo al frente del refugio El Montecito de los Canichones, dedicado al rescate de perros abandonados, maltratados, enfermos o con discapacidad.

El siniestro se produjo este jueves alrededor de las 15.40 horas en la rotonda situada en la intersección de la avenida Alsina y la calle Ramón Gómez Cornet. Riemersma circulaba en sentido este-oeste a bordo de una motocicleta cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del vehículo y derrapó sobre la calzada.

Una vida dedicada al cuidado de los animales

Riemersma fundó en 2006 El Montecito de los Canichones, un proyecto que comenzó con el rescate de perros abandonados y que, durante casi dos décadas, se convirtió en uno de los refugios de animales más conocidos de Santiago del Estero.

El centro acogía especialmente a perros maltratados, enfermos, ancianos o con discapacidad que tenían pocas posibilidades de ser adoptados. Además de proporcionarles atención y tratamientos veterinarios, el refugio promovía la adopción y la tenencia responsable de animales.

Tras conocerse su fallecimiento, una de las abogadas que colaboraba con Riemersma ha confirmado que El Montecito continuará funcionando. Según ha explicado, existen otras personas vinculadas a la comisión y cercanas al fundador que asumirán las responsabilidades necesarias para garantizar el mantenimiento del centro y el cuidado de sus animales.