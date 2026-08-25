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La curiosa 'operación bikini' de los animales del zoo: así consiguen pesarlos uno a uno

Algunos animales son atraídos a la báscula a través de comida o entrenamiento específico.

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La curiosa “operación bikini” de los animales del zoo: así consiguen pesarlos uno a uno | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
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¿Alguna vez se han preguntado cómo saben los zoológicos cuánto pesan sus animales? La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, aunque conseguir que algunos se suban a una báscula puede convertirse en todo un reto. En el zoológico de Londres, los cuidadores pesan periódicamente a los animales para controlar su estado de salud y comprobar que su evolución es la adecuada. Un procedimiento fundamental para detectar posibles problemas y ajustar su alimentación cuando sea necesario.

Comida y entrenamiento para subirse a la báscula

Para conseguirlo, los cuidadores utilizan diferentes técnicas dependiendo de la especie. Algunos animales son atraídos hasta la báscula mediante comida, mientras que otros reciben entrenamiento específico para aprender a subirse a ella voluntariamente. Una vez sobre la báscula, los cuidadores pueden registrar su peso y compararlo con los datos de controles anteriores. De esta manera, pueden saber si un animal ha ganado o perdido peso y determinar si es necesario modificar su dieta.

'Operación bikini'

Y aquí llega la llamada 'operación bikini' para algunos de los habitantes del zoo. Al igual que ocurre con las personas, un exceso de peso puede provocar problemas de salud en determinados animales, por lo que los cuidadores deben controlar cuidadosamente las cantidades y características de su alimentación.

Pensando en su bienestar

El pesaje forma parte, por tanto, de los controles veterinarios habituales que permiten garantizar el bienestar de los animales. Una tarea que puede parecer sencilla, pero que detrás de cada número en la báscula requiere entrenamiento, paciencia y mucha coordinación entre cuidadores y animales. Porque en un zoo, hasta subirse a la báscula puede convertirse en todo un espectáculo.

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