Una mujer escapa de un calabozo improvisado donde estuvo secuestrada tras ser violada, en el sur de Oregón

Una mujer ha logrado escapar de su secuestro al sur de Oregón. Su captor, un hombre de 29 años llamado Negasi Zuberi, la retuvo en un zulo, una celda de bloques de hormigón del que consiguió salir tras golpear la puerta repetidas veces con las manos ensangrentadas. El individuo se ha convertido ahora en sospechoso de varias agresiones sexuales en todo el país.

El secuestrador fue detenido por la policía estatal en Reno, Nevada, la tarde siguiente a la evasión de la mujer. En la casa en cuestión, la Policía encontró un bloc de notas en el que apuntaba sus próximas víctimas, en un plan al que llamó 'Operación Take Over' que incluía un recordatorio para perseguir a las mujeres que no serían echadas en falta para así evitar "cualquier tipo de investigación", según el FBI. En esa misma libreta, había un boceto de la mazmorra, que se construiría con bloques de cemento, aislamiento de espuma y hormigón impermeable.

Mantuvo a una mujer en un zulo y ella acabó escapando

En el secuestro de la mujer tuvo lugar en Seattle el pasado 15 de julio. Zuberi solicitó a una mujer que se prostituyera en un área conocida por el trabajo sexual y luego se hizo pasar por un oficial de policía encubierto, tal y como informan los agentes. Seguidamente, la esposó, le puso grilletes en las piernas y la llevó hasta Klamath Falls, Oregón, deteniéndose para violarla en el camino, según documentos judiciales.

Tras llegar al lugar, Zuberi puso a la mujer en la celda improvisada en el garaje y dijo que se iba a hacer el papeleo, según la denuncia penal. La mujer "durmió brevemente y se despertó al darse cuenta de que probablemente moriría si no intentaba escapar", dice la denuncia.

El secustrador tiene antecedentes y es sospechoso de agresiones sexuales

Después de que la mujer escapara, Zuberi huyó, peroacabó siendo arrestado por la policía estatal. Los registros judiciales y policiales muestran que Zuberi ya había estado en el radar de las fuerzas del orden, en anteriores ocasiones, por presuntos delitos como agredir a la madre de sus hijos y golpear a otra persona en la cara.

El FBI ha creado una página web pidiendo a las posibles víctimas de la lista que se presenten. La investigación se ha extendido a los estados donde Zuberi, quien usó varios alias, incluido 'Sakima', residía anteriormente desde agosto de 2016, como California, Washington, Oregón, Colorado, Utah, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Alabama. y Nevada.

"Sakima tiene varios métodos diferentes para controlar a sus víctimas, que incluyen drogar sus bebidas, fingir ser un oficial de policía y solicitar los servicios de trabajadoras sexuales y luego agredirlas sexualmente con violencia", detalla el FBI en la web, "algunos de los encuentros pueden haber sido filmados para que parezca que el asalto fue consensuado".

En estos momentos, Zuberi se encuentra en la cárcel de Nevada, esperando ser extraditado a Oregón, donde está acusado en un tribunal federal de secuestro interestatal y transporte de una persona, a través de las fronteras estatales, con la intención de participar en una actividad sexual delictiva.