Una mujer, brutalmente atacada por una serpiente y un halcón con segundos de diferencia

Peggy Jones, una estadounidense residente en Texas, fue brutalmente atacada el mismo día por dos animales diferentes. Se encontraba cortando el césped de su jardín cuando ocurrió todo, relata el medio 'La Noticia'.

Un halcón que había cazado a una serpiente y la llevaba atrapada en el pico, sobrevolaba la casa de la mujer cuando se le cayó. El reptil se enredó en el brazo de la mujer y, mientras la serpiente se aferraba a su brazo, el halcón visualizó desde arriba donde se encontraba el animal y fue a por él, arañando y raspando el brazo a la mujer de 64 años.

La mujer narra que la serpiente la golpeó en el ojo y en la cara y que se enroscó tan fuerte en su brazo que le dejó marcas, según el medio citado. Un brutal ataque entre la mujer que intentaba quitarse a la serpiente y el halcón que quería recuperar a su presa.

Jones afirma que el halcón se le acercó al menos cuatro veces antes de que cogiera finalmente a la serpiente -desconocen si era venenosa o no- y se fuera volando, explica otro medio, el 'The Washington Post'. "Probablemente ha sido lo más aterrador que me ha pasado en la vida", reconoce Peggy Jones a 'The Washington Post'

Todo ocurrió en apenas unos segundos, aunque ese tiempo fue "eterno" para Peggy Jones, relata. El marido, Wendell, se acercó a ver qué ocurría tras escuchar los gritos de su mujer y fueron hacia un hospital, donde le administraron antibióticos, le limpiaron las heridas y le vendaron el brazo.