Mueren tres turistas españoles y otro resulta herido en un atentado en Afganistán

Tres turistas españoles han muerto en un atentado en Afganistán. Así lo ha confirmado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X (antes Twitter). El jefe del Ejecutivo español comenta que se ha "sobrecogido". Otro español ha resultado herido. Han muerto en un ataque llevado a cabo por hombres armados no identificados en Bamiyán, en el centro del país. Un afgano también ha fallecido. Otros cuatro extranjeros y tres afganos también se encuentran heridos.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que hay españoles afectados por un atentado en Afganistán. Ahora se trabaja para recabar toda la información posible y atenderlos. Las fuentes de Exteriores han detallado que está trabajando en colaboración con la UE y que la unidad de emergencia consular está totalmente movilizada.

"Sobrecogido por la noticia del asesinato de turistas españoles en Afganistán. Sigo la situación puntualmente. La Unidad de Emergencia Consular del Ministerio de Exteriores está trabajando para ofrecer toda la asistencia necesaria. Quiero trasladar todo mi afecto a sus familiares y amigos", ha lamentado el Presidente.

Abdul Mateen Qani, portavoz del Ministerio del Interior de Afganistán, ha avanzado que cuatro personas han sido detenidas en relación al tiroteo. Ha agregado que "el Emirato Islámico de Afganistán condena enérgicamente este accidente, expresa su profundo sentimiento a las familias de las víctimas y asegura que todos los criminales serán encontrados y castigados".

Según 'The New York Times', el tiroteo ocurrió sobre las 17:30 horas (hora local) cuando al menos un hombre armado abrió fuego contra un grupo de turistas cuando estos paseaban por el bazar de la ciudad. El tiroteo no ha sido reivindicado por ningún grupo amado.

Desde agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron Afganistán, España tiene cerrada su Embajada en Kabul. En las recomendaciones de viaje, Exteriores recomienda "no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán" y dice que "existe el riesgo de secuestro o atentado en todo el país".

