Drones, helicópteros y talleres llenan la Playa de Las Canteras para prevenir ahogamientos

La Playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, ha vivido este viernes una jornada de actividades con motivo del Día Mundial de Prevención de Ahogamientos. Este es el quinto año consecutivo que se celebra este evento abierto, libre y gratuito, que combina formación, simulacros y participación ciudadana para promover la prevención de ahogamientos y la educación en primeros auxilios.

A las 9.30 de la mañana comenzaban varias actividades de forma paralela en el arenal y en el agua con la participación de escolares de campamentos de verano, menores extranjeros tutelados, deportistas, y diferentes profesionales del ámbito de las emergencias.

Se han realizado actividades prácticas impartidos por referentes internacionales en seguridad acuática como el argentino Javier Martín del Gaiso, que ofrecía un taller de técnicas de salvamento; y Natalia Toca, que impartió un taller lúdico-preventivo para los más pequeños. Durante toda la mañana, los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, miembros de emergencias y personal sanitario realizaron exhibiciones y mostraron al público las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador (DEA).

Los helicópteros del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo y del Grupo de Emergencias y Salvamento, juntos con drones y embarcaciones de rescate protagonizaron también una demostración conjunta y un simulacro de salvamento que simulaba el rescate de dos víctimas. Una de ellas era evacuada por mar y la otra por vía aérea.

La Policía Nacional ha colaborado con más de una treintena de agentes, de diferentes unidades que han llevado a cabo varias demostraciones. La Unidad de Medios Aéreos, a través de su Dron, colaboraba en el simulacro de rescate acuático de manera conjunta con una embarcación de la Cruz Roja y los helicópteros del SAR y el GES.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud cada año se producen más de 300.000 muertes por ahogamiento y la prevención es clave para reducirlas y evitarlas en la medida de lo posible. Desde la Policía Nacional de Las Palmas han difundido una serie de consejos para prevenir ahogamientos: Vigilar siempre a los menores, sin perderlos de vista, aunque sepan nadar; respetar las normas, advertencias, señalizaciones y banderas que indican si hay riesgo o no para los bañistas; hacer caso a las indicaciones de los socorristas y personal de salvamento, protección civil, cruz roja, etc; evitar los baños en solitario y siempre que sea posible hacerlo acompañado, en presencia de terceros o informar a alguien si se va a nadar en una zona sin vigilancia; no meterse en el agua si se está cansado, recién comido, bajo efectos del alcohol, medicamentos o drogas; usar chalecos salvavidas cuando sea necesario, especialmente, al realizar actividades acuáticas; conocer y respetar el entorno y consultar la previsión meteorológica y el estado del mar.

El evento ha sido organizado por la plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa' con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el Real Club Victoria y el Museo Elder, entre otras entidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com