Mueren dos personas y seis resultan heridas tras un tiroteo a las afueras de una iglesia de Utah

Dos personas han perdido la vida y otras seis han resultado heridas en un tiroteo en EEUU. Los hechos se han producido durante un servicio funerario en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la capital del estado de Utah.

Entre los heridos, hay tres en estado crítico, mientras que se desconoce el estado de otros tres, según el medio Deseret News. El sospechosose habría dado a la fuga y se desconoce qué ha motivado el ataque.

En una primera instancia, el jefe de la policía de Salt Lake City, Brian Redd, ha descartado por el momento que el ataque "fuera dirigido contra una religión o algo por el estilo", según recoge la agencia de noticias AP News. No obstante, se sospecha que el tiroteo no fue ejecutado al azar. Las autoridades han avanzado que no hay sospechosos detenidos. Un operativo de 100 vehículos y varios helicópteros han acudido a la escena del crimen.

Asimismo, testigos de la zona escucharon los disparos describiendo la escena de 'aterradora', según el canal de televisión local KUTV y recoge EFE.

Por su parte, la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall se ha pronunciado ante este trágico suceso: "Esto nunca debería haber ocurrido ante un lugar de culto. Esto nunca debería haber ocurrido ante una celebración de la vida".

Asimismo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha emitido un comunicado a través de redes sociales con el que ha trasladado su malestar por los hechos ocurridos: "Rezamos por todos los que han sido afectados por esta tragedia y expresamos profunda preocupación de que cualquier espacio sagrado destinado al culto sea sometido a violencia de cualquier tipo".

No es la primera vez que ocurre un suceso similar en EEUU. El pasado mes de septiembre, cuatro personas murieron en un tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Michigan. En este trágico episodio también resultaron heridas otras ocho. Más tarde, la policía abatió al sospechoso.

La indignación de Minneapolis tras la muerte de una mujer que fue disparada por un agente del ICE

Este hecho ocurre un día después de que una mujer muriera este miércoles tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Minnesota, en una redada antimigratoria en ese estado. La víctima era una madre de 37 años y recibió hasta tres disparos.

Más tarde, Trump culpó a la víctima de resistirse y culpó a la "izquierda radical". Por su parte, el alcalde de esta ciudad se mostró en contra de lo ocurrido. "La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad. Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato. Nos mantenemos firmes junto a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados", aseguró.

