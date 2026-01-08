Unos 20 españoles, atrapados en Yemen entre cientos de turistas tras los ataques

Al menos 600 turistas extranjeros, entre ellos 20 españoles, quedaron atrapados en el remoto archipiélago yemení de Socotra tras la suspensión de los vuelos debido a los combates en la parte continental del país, según comunicó a EFE el vicegobernador del archipiélago de Socotra para Asuntos Turísticos y Culturales, Yahya Saleh Afrar.

"Entre 15 y 20 españoles" se encuentran en la isla entre "los al menos 600 turistas" que no lograron salir tras la interrupción del tráfico aéreo hacia la isla, según Afrar, a causa de los enfrentamientos en el este del Yemen entre las fuerzas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí y los separatistas apoyados por Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Aparte de los ciudadanos españoles, Afrar señaló que también había visitantes procedentes de Brasil, Italia, Rusia, Polonia, Estados Unidos y China, entre otros.

No obstante, indicó que la situación de los turistas es "buena", pues la "isla es segura y todo está bien". Señaló que "una aerolínea" de Emiratos Árabes Unidos, sin concretar cuál, había "suspendido sus vuelos hasta el 6 de enero, inclusive".

"La autoridades locales están en contacto con el Ministerio de Transporte del Yemen, las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí estacionadas en la isla y funcionarios de la aerolínea", afirmó, y agregó que esperaba que "los vuelos se reanuden en los próximos dos días".

Dos vuelos evacúan Socotra con extranjeros

El pasado miércoles, un vuelo logró una primera evacuación que transportó a 179 personas, la primera tanda de los turistas que estaban varados en la isla por la interrupción del tráfico aéreo debido a los combates en la parte continental del Yemen, indicó Afrar.

Un segundo vuelo ha partido también este jueves de Socotra para evacuar 145 extranjeros hacia la ciudad saudí de Yeda, mientras las autoridades tratan de evacuar al resto de turistas en dos vuelos más, sin conocer si los 20 españoles atrapados han podido abandonar la isla yemení, según ha informado a EFE el vicegobernador y responsable de Cultura y Turismo del archipiélago de Socotra, Yahya Saleh Afrar.

Además, ha señalado que están previstos dos vuelos adicionales para el viernes y el sábado para evacuar a los turistas restantes de la isla, aunque no ha detallado si la veintena de españoles atrapados partieron en el vuelo de hoy o se encuentran asignados para los de los próximos dos días.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español han asegurado este jueves a EFE que los españoles continúan en la isla y que se encuentran bien.

Afrar ha aclarado que se espera que unos 150 pasajeros salgan el viernes, mientras que un cuarto vuelo está previsto también para el sábado para el resto del total de 600 turistas que quedaron atrapados. "Los vuelos continuarán hasta que todos los varados hayan sido evacuados de forma segura", dijo Afrar, quien admite que hubo "confusión el primer día de la operación, ya que muchos turistas temían que el cierre del aeropuerto se prolongara debido al conflicto más amplio en el Yemen". "Todos querían viajar, pero todos tenían miedo", declaró Afrar, que añade que la aerolínea yemení Yemen Airways (Yemenia) ha "controlado la situación y que las reservas se están tramitando sin problemas".

De todas formas ha indicado que la aerolínea está priorizando a las "familias, los pasajeros mayores, los niños y los enfermos". Cuando los viajeros supieron que los vuelos continuarían, "ahora se sienten tranquilos", afirma.

Interrupción de los vuelos

Antes de la suspensión, la isla contaba con vuelos desde Abu Dabi operados por una aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, además de vuelos de Yemenia desde El Cairo, vía la ciudad sureña de Adén, y desde Al Ghaydah, en la provincia de Al Mahra.

Socotra, un archipiélago del océano Índico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha permanecido prácticamente al margen de la violencia del conflicto en Yemen. Sin embargo, la reanudación de los combates en el continente en los últimos días ha interrumpido los viajes aéreos a la isla.

Desde 2020, Socotra está controlada por el Consejo de Transición Sureño (CTS), el grupo separatista apoyado por EAU, que se ha enfrentado contra el Gobierno yemení desde diciembre y ha conquistado dos provincias en el Yemen, aunque actualmente se ha retirado de ellas.

En Socotra se encontraban las fuerzas emiratíes que formaban parte de la coalición militar liderada por Riad que opera en Yemen desde 2015, pero abandonaron el archipiélago en el contexto de su retirada completa y "voluntaria", después de un ultimátum del Gobierno yemení y Arabia Saudí.

