Trump publicó en junio el simulacro de captura de Maduro por los Delta Force

Donald Trump venía avisando desde hace mucho tiempo que intervendrían de alguna forma en Venezuela. Finalmente esta intervención se dio a través del bombardeo de Caracas y la incursión de un escuadrón de los Delta Force en la capital del país para capturar al presidente, Nicolás Maduro.

Lo que nadie esperaba, es que el equipo del presidente publicara en el mes de junio el simulacro de captura que, meses más tarde, en enero de 2026, los Delta Force calcarían para atrapar al líder venezolano.

Trump supervisó el pasado mes de junio en Fort Bragg, la base de la unidad de élite Delta Force ubicada en Carolina del Norte, unas maniobras del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. En el simulacro se observa cómo un grupo de soldados se descuelgan de un MH-47G Chinook, protegido por helicópteros artillados AH-64 Apache que disparan a varios objetivos, sobre la azotea de un edificio y entran en su interior mientras un equipo terrestre ofrece apoyo desde varios vehículos.

