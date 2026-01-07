Los whatsapps de Sánchez a Ábalos en 2024: “Sabes que te quiero como amigo”

Antes de ser elegida como secretaria general del PSPV, Diana Morant tuvo que ganarse a la militancia, intensificando contactos en busca de apoyo. Entre sus contrincantes para liderar el partido se encontraba el diputado Alejandro Soler, a quien, según los mensajes a los que ha accedido VozPópuli, habría apoyado el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en contra de la decisión de Ferraz.

Los mensajes se habrían producido el 26 de enero de 2024, el día que Soler formalizó su candidatura a las primarias y apenas un mes antes de que varios agentes de la UCO detuvieran al exasesor de Ábalos, Koldo García. Según este diario, el presidente del Gobierno envió un mensaje a Ábalos reprochándole su apoyo a Soler.

"Hola, José Luis, no sabía que ibas a apoyar a Alejandro Soler. Un saludo", habría dicho Sánchez, a lo que Ábalos, consciente ya del poco peso que le quedaba en el partido, le habría contestado asegurándole que Santos Cerdán estaba informado de todo: “Me queda poco con qué ayudar y la gente se ha repartido. Pero todo lo que puedo informar y opinar siempre le di cuenta a Santos”.

Pedro Sánchez lo tacha como un “error”, añade que nunca pensó que llegarían “a ese punto” y a la vez advertía que “es bueno saberlo”, para después reconocer “sabes que te quiero como un amigo”. Así habría quedado reflejada, una vez más, la cercanía entre ambos de la que después Sánchez ha renegado asegurando que “desde el punto de vista personal era un gran desconocido” para él.

Ábalos, quien había sido un pilar en la carrera de Sánchez –desde su regreso a la secretaría general del partido hasta la moción de censura contra Rajoy que lo llevó a La Moncloa–, parecía estar en un proceso de reintegración. De hecho, meses antes, Sánchez le había prometido un lugar destacado en las listas europeas del PSOE, y Ábalos había contribuido estratégicamente a la campaña de las elecciones generales de 2023, a pesar de su abrupta salida del Gobierno en julio de 2021 sin explicaciones claras.

Sin embargo, los mensajes revelan tensiones internas. Sánchez expresó sorpresa y desacuerdo al enterarse de que Ábalos podría estar respaldando a Alejandro Soler, exalcalde de Elche, como posible rival de DianaMorant en la carrera por el liderazgo valenciano. Morant, la opción preferida de la cúpula del partido en Ferraz, enfrentaba resistencias significativas entre los militantes locales. Para evitar un fracaso, el secretario de Organización, Santos Cerdán, intervino para integrar a Soler y a otro aspirante, Carlos Fernández Bielsa, en el equipo de Morant, eliminando así cualquier competencia en primarias.

Ábalos aupó a Sánchez a la Secretaría General

A pesar de esa distancia pretendidamente marcada por el presidente, la figura de Sánchez no se entiende sin la de José Luis Ábalos. La hemeroteca está cargada de imágenes juntos desde sus inicios en el partido. Ábalos fue uno de los que ayudó a Sánchez a recorrer España buscando el apoyo de la militancia para recuperar las riendas del partido en las primarias de 2017.

Como consecuencia Sánchez le nombró secretario de Organización, cargo que ocupó más de cuatro años, y ministro de Fomento. Además, fue el encargado de defender la moción de censura contra Rajoy que llevó a Sánchez a la Moncloa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.