JD Vance defiende al agente de ICE que mató a la mujer y la acusa de "víctima de la ideología de izquierda"

Donald Trump ha calificado a la mujer como una "agitadora profesional", mientras que la secretaria de Seguridad Nacional la ha acusado de "terrorismo interno".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance

JD Vance defiende al agente de ICE que mató a la mujer y la acusa de "víctima de la ideología de izquierda"

En Minneapolis la crispación sigue en aumento tras la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación el pasado miércoles. La mujer acababa de dejar a uno de sus tres hijos en el colegio cuando, se sospecha, que se puso nervioso con la operación sorpresa de los agentes de inmigración

El incidente ha desatado fuertes protestas en la ciudad, donde al menos ocho personas han sido detenidas este jueves durante la segunda jornada de manifestaciones. Ante la tensión, el gobernador Walz declaró el estado de emergencia y pidió a la Guardia Nacional estar lista para intervenir.

Mientras las protestas se extienden por toda la ciudad, este jueves el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha salido en defensa del agente que disparó a la mujer y ha criticado a la fallecida, a la que ha calificado como una activista "víctima de la ideología de izquierda".

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Vance aseguró que el funcionario de ICE "está protegido por inmunidad absoluta" y que actuó dentro de los límites de su deber durante una operación federal. "Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participaba en una operación policial. Es un asunto federal" señaló, añadiendo que "el individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber".

Vance también se dirigió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de quien dijo que está acusado de "perseguir" al agente y tratando de hacerle "la vida imposible por haber hecho el trabajo que se le encomendó". Además, insinuó que los medios de comunicación han manipulado el caso: "Nunca he visto un caso tan mal representado y tan mal informado".

Vance recordó que el agente implicado "casi pierde la vida hace seis meses" en otro operativo, cuando fue "arrastrado por un coche" y necesitó 33 puntos de sutura en la pierna. "¿Creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un coche?", añadió.

Trump la acusa de "agitadora"

El vicepresidente también se alineó con Donald Trump, quien calificó a Renee Good como una "agitadora profesional". Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue más allá y la acusó de "terrorismo interno", asegurando que había intentado atropellar a los agentes con su vehículo.

Sin embargo, esta versión fue rechazada por el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, quien afirmó que los oficiales actuaron de manera injustificada.

"Tenemos el caso de una mujer que dirigió su coche hacia un agente y pisó el acelerador. Nadie lo discute. Puedo considerar que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia provocada por ella misma", apuntó Vance, aunque las investigaciones oficiales todavía están en curso.

