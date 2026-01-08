Un tesoro sobre el mar: 90 millones de barriles de crudo venezolano con un valor de casi 5000 euros

Entre las costas de Escocia e Islandia, el ejército de Estados Unidos incautó uno de los dos barcos que exportaban petróleo, el que portaba una bandera rusa. Hacía tres semanas que la marina estadounidense perseguía al buque ruso por el Océano Atlántico.

El barco se encontraría de camino a tierras norteamericanas, donde se va a procesar a sus tripulantes. Se calcula que el crudo venezolano bloqueado en el océano por los estadounidenses son 90 millones de barriles en crudo, casi 5.000 millones de euros.

Según estima uno de los bancos de inversión más destacado a nivel mundial, Goldman Sachs, en términos interanuales, este crudo venezolano habría aumentado enunos 50 millones de barriles. Por otro lado cree que con el incremento de combustible venezolano 'on water', combustible que se guarda y transporta en grandes buques petroleros, el país tiene sus almacenamientos terrestres llenos, lo que podría haber disminuido ya unos 0,8 millones de barriles diarios.

Huía de Venezuela y se encontraba muy cerca de Islandia. Días antes había cambiado su bandera por la rusa. El Kremlin intentaba protegerlo de cualquier peligro, aunque afirman que en su interior no había nada. Aún así China y Rusia han denunciado este abordaje.

Cabe destacar que China es el principal comprador de petróleo de Venezuela. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha denunciado que este hecho "constituye una grave violación del derecho internacional". Por su parte, la Casa Blanca asegura que no va a dejar de realizar este tipo de abordajes.

Sin embargo, están investigando si este petrolero formaría parte de la "flota fantasma", que según señala EE.UU., utiliza Moscú para sortear las restricciones impuestas al sector energético venezolano. Este navío llegó a cambiarse el nombre, pasando de llamarse Bella 1 a Marinera. Anteriormente portaba una bandera de Guyana y ahora de Rusia.

Rusia denuncia el abordaje

No obstante, el Ministerio de Exteriores ruso ha expresado su "extrema inquietud" ante "la acción ilegal armada de las fuerzas de Estados Unidos contra el petrolero Marinera". Recuerdan que el pasado 24 de diciembre, el buque abordado recibió un permiso temporal en el que autorizaban navegar bajo bandera rusa en aguas internacionales, siempre y cuando fuese un puerto de Rusia el destino final.

Así mismo denuncian que "las autoridades estadounidenses recibieron en reiteradas ocasiones a nivel oficial informaciones verídicas sobre la pertenencia rusa del buque y su estatus civil". Por lo que subrayan que EE.UU. "no podía tener dudas al respecto", además de "fundamentos para decir que el petróleo navegaba sin bandera o bajo bandera falsa".

